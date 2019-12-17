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Недвижимость
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Когда выгоднее покупать квартиру: до или после нового года

Дата публикации: 17 дек 2019
Когда выгоднее покупать квартиру: до или после нового года

Зима, по мнению многих аналитиков, является благоприятным сезоном для покупки недвижимости. Встречать Новый год в новой квартире — очень приятно и символично. Но насколько это дальновидно: покупать недвижимость в последнем месяце уходящего года?

Оцениваем, когда лучше приобретать жилье — в предпраздничной суете декабря или в постпраздничном спокойствии января.

Плюсы покупки в декабре

Декабрь на рынке недвижимости известен большим покупательским спросом и впечатляющими предложениями. В этом месяце объективно есть на что посмотреть и из чего выбрать. Январь же немного напоминает торговый центр после распродажи — ассортимент уже не так широк.

Покупка квартиры, как и ее продажа, — своеобразный гештальт, который хочется поскорее закрыть. Сделать это в конце года и уйти в новый с ощущением завершенности продавцы хотят не меньше, чем покупатели. Поэтому, желая попрощаться со всем старым, перед праздником они готовы идти навстречу и предлагать существенные скидки.

Как правило, приход нового года сопровождается вступлением в силу новых законов и правил. И это может существенно повлиять на ценообразование на рынке недвижимости. Положительно или негативно — точно спрогнозировать это не всегда можно. Декабрь — это однозначная синица в руках: вы четко знаете, сколько стоит квадратный метр, и каков размер минимальной ипотечной ставки. Январь в этом плане — нестабильный журавль в небе (да, близко летящий, но все же).

Плюсы покупки в январе

В январе спрос на рынке недвижимости традиционно падает: кто-то улетает на отдых, кто-то уже потратил значительную часть бюджета на подарки, а кто-то ждет окончания банковских каникул и одобрения заявки на ипотечный кредит. Поэтому твердо настроенные январские покупатели могут рассчитывать на хорошие скидки и бонусы, которые продавец (особенно спешащий совершить сделку) не сделал бы им в декабре.

Январь на языке риелторов называется «мертвым сезоном». Для его «оживления» и стимулирования спроса застройщики в это время устраивают постпраздничные акции. И это шанс сэкономить существенную сумму.

Декабрь — суета, январь — дзен. В декабрьской суматохе оценить все «за» и «против» и принять взвешенное решение бывает трудно — здесь нужно скорее закрыть сделку и отправиться праздновать и отдыхать. В январе у вас будет достаточно времени, чтобы поработать над нюансами: познакомиться с потенциальными соседями, прогуляться по району и оценить инфраструктуру.

Так когда покупать — в декабре или все-таки в январе? Однозначного ответа не существует. Первое, что бы мы порекомендовали: изучить, какие перемены произойдут в законодательстве в будущем году, и проанализировать, как это может повлиять на ценообразование (или поискать прогнозы экспертов).

Второе — регулярно мониторить актуальные предложения на рынке недвижимости. Если найдется подходящий вариант в декабре, совершайте сделку. Если полностью устраивающего вас предложения нет, подождите января, а возможно, и февраля.

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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