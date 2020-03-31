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Карантин не помешает купить квартиру и зарегистрировать сделку

Недвижимость
Дата публикации: 31 мар 2020
147K
Карантин не помешает купить квартиру и зарегистрировать сделку
Содержание

Карантин вносит свои коррективы в повседневную жизнь и планы людей.

Покидать квартиру можно только в случаях крайней необходимости: обращение за медицинской помощью, поездки на работу (если вы не были переведены на удаленную работу или выходные), поход в ближайшие к дому магазины или аптеки, выгул домашних животных и вынос мусора. 

Но что делать тем, кого эпидемия коронавируса застала в процессе покупки квартиры? Отменять или переносить сделку? Без паники! Рассказываем, как провести сделку с недвижимостью безопасно для здоровья с помощью ДомКлик.

Дистанционная подготовка к сделке и сбор документов

Организацией сделки занимается менеджер, а обсуждение деталей со всеми участниками и подготовка договора купли-продажи проходят дистанционно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении.

Любые консультации со специалистами банка, юристами, оценщиками и риелторами доступны онлайн, ведь чем меньше контактов — тем меньше риск заразиться.

К тому же вам не нужно ездить в общественном транспорте или стоять в очередях в госучреждения — менеджер сам закажет все необходимые документы или запросит их напрямую у продавца.

Всего один визит в банк без очередей

Записаться на сделку в удобное для вас время можно онлайн в личном кабинете ДомКлик.

Посетить ближайший офис банка нужно будет всего раз, чтобы подписать документы. Но и здесь безопасность на максимальном уровне: на входе клиента ждет антисептик и персонал в масках, а все посетители проверяются бесконтактным датчиком температуры. Никаких очередей и лишних контактов с людьми.

Электронная регистрация и безопасные расчеты

Как только вы подписали ипотечный договор, наступает этап регистрации и расчетов. Покупателю доступна электронная регистрация права собственности — не нужно посещать МФЦ и Росреестр — отправкой документов на регистрацию занимается менеджер банка. Зарегистрированные документы все участники сделки получают в личном кабинете и на электронную почту.

После регистрации сделки происходит расчет с продавцом недвижимости. Покупатель переводит средства на специальный счет, продавец их получает только после подтверждения Росреестра о регистрации сделки.

Никаких лишних визитов в банк и закладки наличных в ячейку не требуется, а значит, нет вероятности заразиться через купюры.

Что дальше?

Готовьтесь к новоселью! Вдохновляйтесь идеями для ремонта и советами дизайнеров по обустройству квартиры в нашей рубрике «Интерьер».

И самое главное — будьте здоровы, берегите себя и своих близких. 

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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