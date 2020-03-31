Карантин не помешает купить квартиру и зарегистрировать сделку
Карантин вносит свои коррективы в повседневную жизнь и планы людей.
Покидать квартиру можно только в случаях крайней необходимости: обращение за медицинской помощью, поездки на работу (если вы не были переведены на удаленную работу или выходные), поход в ближайшие к дому магазины или аптеки, выгул домашних животных и вынос мусора.
Но что делать тем, кого эпидемия коронавируса застала в процессе покупки квартиры? Отменять или переносить сделку? Без паники! Рассказываем, как провести сделку с недвижимостью безопасно для здоровья с помощью ДомКлик.
Дистанционная подготовка к сделке и сбор документов
Организацией сделки занимается менеджер, а обсуждение деталей со всеми участниками и подготовка договора купли-продажи проходят дистанционно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении.
Любые консультации со специалистами банка, юристами, оценщиками и риелторами доступны онлайн, ведь чем меньше контактов — тем меньше риск заразиться.
К тому же вам не нужно ездить в общественном транспорте или стоять в очередях в госучреждения — менеджер сам закажет все необходимые документы или запросит их напрямую у продавца.
Всего один визит в банк без очередей
Записаться на сделку в удобное для вас время можно онлайн в личном кабинете ДомКлик.
Посетить ближайший офис банка нужно будет всего раз, чтобы подписать документы. Но и здесь безопасность на максимальном уровне: на входе клиента ждет антисептик и персонал в масках, а все посетители проверяются бесконтактным датчиком температуры. Никаких очередей и лишних контактов с людьми.
Электронная регистрация и безопасные расчеты
Как только вы подписали ипотечный договор, наступает этап регистрации и расчетов. Покупателю доступна электронная регистрация права собственности — не нужно посещать МФЦ и Росреестр — отправкой документов на регистрацию занимается менеджер банка. Зарегистрированные документы все участники сделки получают в личном кабинете и на электронную почту.
После регистрации сделки происходит расчет с продавцом недвижимости. Покупатель переводит средства на специальный счет, продавец их получает только после подтверждения Росреестра о регистрации сделки.
Никаких лишних визитов в банк и закладки наличных в ячейку не требуется, а значит, нет вероятности заразиться через купюры.
Что дальше?
Готовьтесь к новоселью! Вдохновляйтесь идеями для ремонта и советами дизайнеров по обустройству квартиры в нашей рубрике «Интерьер».
И самое главное — будьте здоровы, берегите себя и своих близких.