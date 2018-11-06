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Недвижимость
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Какие задачи решает риелтор для покупателя и продавца

Дата публикации: 06 нояб 2018
Какие задачи решает риелтор для покупателя и продавца
Содержание

Партнерский материал

Главное заблуждение людей, которые не так часто продают или покупают недвижимость – это представление о том, чем должен заниматься агент по недвижимости.

Какие задачи решает риелтор для собственника?

Риелтор не продает объект

Продает объект собственник. Риелтор ищет покупателей, один из которых предложит за объект максимальную цену. Такому покупателю, как правило, объект нужен больше, чем другим.

Риелтор не занимается оценкой объекта

Он оценивает шансы и рассчитывает стратегию, при которой объект привлечет внимание максимального количества покупателей. 

Риелтор не занимается рекламой объекта, не продает его через интернет

За счёт подготовки объекта к продаже, за счет использования максимального количества каналов привлечения, он собирает лиды покупателей (потенциальных клиентов), убеждая их прийти на просмотр и торговаться. 

Риелтор не делает сделку

Он организует процесс подготовки к сделке. Сделкой занимаются собственник и найденный покупатель в банке, у юриста, нотариуса. 

Работа риелтора считается выполненной в тот момент, когда покупатель подписал договор и внес деньги на счёт покупателя (заложил в ячейку). 

Риелтор – не продавец объекта

Он не исполнитель услуг. Риелтор исполняет поручение, которое обычно описывает четкую цель. В рамках исполнения поручения агент имеет право привлекать отдельных исполнителей услуг за свой счёт или за счёт заказчика, если это оговорено в договоре.

Только после достижения описанной цели риелтор получает вознаграждение. 

Риелтор – не юрист

Базовые знания в юридической части нужны агенту для грамотной постановки задачи юристу, нотариусу, сотруднику банка. 

Что делает риелтор для покупателей?

Риелтор не ищет объект

Через поисковик покупатель может найти все сам. Задача риелтора – диагностировать потребности покупателя. После чего риелтор предлагает решение.

Покупатель не покупает конкретную квартиру или дом, а покупает «среду проживания». Важно все: соседи, инфраструктура, состояние дома, двора, парковки, расстояние до школы или сада, до работы.

Риелтор не проверяет юридическую чистоту сделки

Проверку объекта и оценку риска покупки с тем или иным набором документов делает не риелтор, а юрист-андеррайтер, который имеет практику оценки юридических рисков.

Агент покупателя должен организовать процесс проверки, а не заниматься проверкой самостоятельно.

Риелтор заинтересован в выгоде клиента 

Он должен дать решение в бюджете покупателя. Организовать процесс торгов, который принесет дополнительную выгоду клиенту.

Основная задача агента покупателя – торги с продавцами для получения выгоды для своего клиента.

Автор текста: Сергей СмирновСпециалист по недвижимости, старший партнер Realtutor

Внимание, мнение автора может не совпадать с позицией редакции Домклик. 

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