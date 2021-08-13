Какие сложности могут возникнуть при покупке квартиры с материнским капиталом?
«ДЕЛО», г.Рязань
Если не хотите потерять деньги, обязательно сообщите продавцу, что собираетесь использовать материнский капитал.
Например, Ирина и Евгений снимали квартиру три года, откладывали часть дохода на покупку собственной квартиры и не хотели брать ипотеку. Накопив нужную сумму и прибавив к ней материнский капитал, самостоятельно нашли подходящий вариант. Передали задаток, указав, что расчеты будут полностью из собственных средств.
Хозяин квартиры сделал хорошую скидку, так как деньги были нужны срочно на оплату забронированной новостройки. Только при подготовке квартиры к сделке Ирина и Евгений узнали, что материнский капитал переводится новому собственнику не сразу, а через определенное время.
Собственнику грозили большие штрафы со стороны застройщика. Ирина и Евгений были вынуждены отказаться от покупки, и едва не лишились задатка в 50 тысяч рублей.
Вернуть задаток и уладить вопросы по предварительному договору помогла компания, в которую они обратились уже после этой неприятной ситуации.
Обязательно уточните сумму средств по материнскому капиталу на текущую дату.
Размер материнского капитала ежегодно индексируется, поэтому, если вы не хотите остаться с небольшой неиспользованной суммой, закажите документ, например, через сервис Госуслуг.
На сегодняшний день сумма материнского капитала составляет 483 881 рубля 83 копейки для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным после 2020 года плюс 155 550 рублей, если в семье появляется еще один ребенок.
Позаботьтесь о правильном составлении договора купли-продажи.
Важным пунктом договора будет являться безналичный способ перечисления средств материнского капитала.
Подробнее об использовании материнского капитала
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