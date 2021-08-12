Какие квартиры лучше не покупать и почему?
«КИАН», г. Красноярск
Если в квартире прописан человек, который писал отказ от участия в приватизации. Согласно Жилищному кодексу, его выписать невозможно даже в судебном порядке. Поэтому надо запросить архивную выписку из домовой книги и уточнить вопрос о зарегистрированных лицах во время приватизации. Их необходимо выписать перед сделкой. Та же история с жильем, в котором на момент приватизации прописанный был в армии или осужден.
Собственник на момент приобретения жилья состоял в браке. При этом нет ни согласия супруга на сделку, ни брачного договора, ни документа относительно раздела имущества.
Собственник с долгами. В данном случае может быть два варианта развития событий. Первый: признание его банкротом, что позволит кредиторам оспорить сделку даже трехгодичной давности. Второй: при регистрации перехода права собственности на покупателя судебный пристав может наложить арест на имущество должника — и переход права не будет зарегестрировван.
Жилье, приобретенное на материнский капитал. В случае невыделения детям их доли и последующего обращения в суд продажу объявят недействительной. Хорошо бы уточнить у собственника количество детей, а также посмотреть справку из СФР о материнском капитале.
Недвижимость с жильцом, которому подтвердили психическое заболевание. Такую сделку аннулируют при первом обращении попечителей. Лучше попросить продавца показать справки из психоневрологического и наркотического диспансеров, если есть какие-то сомнения.
Недвижимость куплена по договору ренты. Если нынешним продавцом не соблюдались обязанности по договору, то рентополучатель может оспорить продажу данного жилья. Конечно, понравившуюся квартиру можно приобрести. Просто надо минимизировать риски и изучить документы.
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