Как выгодно продать квартиру
При продаже недвижимости неизбежно возникает множество вопросов. Разбираем самые важные и волнующие, чтобы ваша сделка была закрыта максимально выгодно.
Ждать лучшей цены или продавать сейчас
Продавать жилье выгоднее, когда рынок находится на пике, а не на спаде. Но что делать, если до повышения цен объективно далеко? Призывать здравый смысл. Если вы видите, что стоимость квадратного метра падает, продавайте недвижимость сейчас — не ждите достижения ценового дна. Если стоимость растет, немного подождите и сможете получить больше.
Что увеличивает стоимость недвижимости:
дефицит предложения
изменение условий банковского кредитования (например, снижение ставки)
общая экономическая ситуация в стране (когда рубль падает, инвесторы спешат вкладываться в недвижимость)
Перед продажей изучите актуальные новости и прогнозы аналитиков. И запомните: идеального времени для продажи нет — решение всегда за вами.
Продать или сдать в аренду
Еще один совет в продолжение темы пиков и спадов: когда рынок далек от своего лучшего состояния, разумнее отложить продажу квартиры и сдавать ее. Так вы немного заработаете и компенсируете расходы на коммуналку. Также в счет аренды можно привести в надлежащий вид квартиру, требующую ремонта. И при изменении рыночной ситуации продать ее дороже.
В какое время года лучше продавать квартиру
Чем выше покупательский спрос, тем больше вероятность продать квартиру дороже. И сезонность — не последний фактор при формировании спроса.
Зима, особенно канун новогодних праздников и январь — самый невыгодный промежуток времени для продажи квартиры. В апреле и мае количество покупателей тоже не велико. Летом из-за сезона отпусков рынок может уйти «в спячку». Зато в августе и сентябре покупательский интерес достигает своего пика: спрос превышает предложение, и продавцы имеют все шансы продать квартиру по более высокой цене.
Естественно, если у вас нашелся покупатель в несезон, совершайте сделку. Если покупателя нет и есть возможность немного подождать, отложите продажу на несколько месяцев — до повышения сезонного спроса.
Как установить адекватную цену
Есть 2 основных пути: более длинный, но бесплатный, и более короткий, но за деньги. В первом случае вы самостоятельно сравниваете стоимость похожих объектов на рынке (по метражу, общему состоянию, расположению) и устанавливаете свою цену. Во втором — этим занимается нанятый оценщик. Он составляет для вас диапазон цен на квартиру и прогноз по их изменению. Также в определении цены может помочь агентство недвижимости.
Цена зависит и от желаемых сроков продажи. Если хотите быстрой сделки, будьте готовы уступить покупателю 5-10% от заявленной стоимости квартиры. Также часто скидку предоставляют при неузаконенных перепланировках.
О чем писать в объявлении о продаже
Работающее объявление — это объявление с качественными и красивыми фотографиями и правильной смысловой нагрузкой в тексте.
Что стоит указать в объявлении:
метраж
адрес
этаж
преимущества объекта (тихий двор, удобная парковка)
другие важные параметры квартиры
Объявления, в которых говорится о хорошем ремонте в квартире, привлекают покупателей чаще. Обратите внимание, что под таким ремонтом не обязательно подразумевать дорогой дизайнерский. Свежие обои, новые трубы и сантехника, отсутствие хлама — этого будет достаточно, чтобы жилье казалось светлее, больше и уютнее.
Повысить спрос также можно, указав в объявлении о готовности к умеренному торгу. Именно умеренному — слишком щедрая скидка настораживает.
Кто платит налог на недвижимость
Это актуальный вопрос. Налог взимается с получателя доходов от продажи, то есть с продавца. По договоренности стороны могут поделить эти расходы поровну или одна из сторон может полностью взять его уплату на себя. Если налог оплачивает собственник, он включает данные расходы в стоимость квартиры.
Налог при заключении договора купли-продажи квартиры физическими лицами — от 0 до 13% с полученного дохода. На ставку налога напрямую влияет срок владения жилплощадью, статус налогоплательщика (является он резидентом или нерезидентом страны).
Какие квартиры проще продаются
Еще одна очень важная вещь. Чтобы быстро найти покупателя, заранее подготовьте все необходимые для сделки документы, вам также надо выписать из квартиры всех членов семьи.
На что еще покупатели обратят внимание:
отсутствие незаконных перепланировок (при их наличии покупатели, которые планируют брать квартиру в ипотеку, сразу отпадают)
отсутствие арестов и обременений (подтверждается выпиской из ЕГРН)
удобство расположения дома (рядом есть метро, школа или парк)
качество ремонта
возможность торга
удачная планировка квартиры
престижный район
год постройки и износ дома
Напоминаем, что выгодно продать квартиру можно с помощью сервиса ДомКлик. Владельцы недвижимости, которые являются клиентами Сбербанка, могут подать объявление о продаже жилья онлайн. Весь процесс происходит без посещения офиса банка. Опубликованные объявления получают значок «От собственника». Опыт показывает, что такие объекты привлекают покупателей в первую очередь.