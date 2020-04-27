Как выбрать квартиру для покупки во время самоизоляции
Самоизоляция дает поводы задуматься о многом, в том числе — о решении квартирного вопроса. В статье расскажем, как удаленно выбрать квартиру для покупки и на что стоит обращать внимание при просмотре объявлений.
Пользуйтесь только надежными источниками
На ДомКлик от Сбербанка можно быстро и безопасно найти недвижимость по всей России. Помимо уже готовых квартир и квартир в новостройках, на сайте можно найти объявления и продаже земельных участков и домов.
Недвижимость при этом можно купить как за свои деньги, так и с использованием ипотеки. Все операции можно совершить онлайн, не выходя из дома.
Сравнивайте цены
Цена квартиры часто становится решающим фактором при покупке жилья. Не стоит хвататься за первый симпатичный вариант, изучите рынок. Если цена кажется подозрительно низкой — это тревожный звоночек.
Как правило, цена ниже рыночной говорит о том, что с квартирой что-то не так: могут возникнуть проблемы с оформлением собственности, квартира в плохом состоянии и требует капитального ремонта. Сэкономить на сделке в несколько миллионов рублей можно, но для этого есть другие, более надежные инструменты (о них чуть ниже).
Для расчета рыночной стоимости недвижимости на ДомКлик есть сервис Анализ цены. С его помощью вы узнаете, на какую цену ориентироваться по конкретному адресу. Это поможет определиться с бюджетом, найти подходящий вариант и аргументированно торговаться с продавцом.
Внимательно читайте описание квартиры и дома
Хорошо составленное и внимательно прочитанное объявление — путь к успеху. Из такого объявления должно быть понятно:
Кто продает квартиру (владелец, застройщик или агент)
Какая у квартиры площадь и сколько в ней комнат
В доме какого типа продается квартира (хрущевка, кирпич, монолит и так далее)
На каком этаже находится квартира
Точный адрес дома
Сколько займет путь до метро или остановки
Когда в квартире делали ремонт
Подходит ли квартира для покупки в ипотеку
Узнать подробнее о доме, в котором вы хотите купить квартиру, пообщаться с потенциальными соседями, проверить, как управляющая компания обслуживает дом (такие компании занимаются вопросами ремонта и благоустройства) можно в сервисе Мой дом. Сервис полностью бесплатный.
Сервис Мой дом также позволяет подписаться на новые объявления и своевременно узнавать о появлении новых предложений о продаже квартиры в выбранном доме. Покупатели смогут узнать правдивую информацию напрямую от жильцов и определиться с выбором.
Используйте видеосвязь и просматривайте фотографии
Лучше один раз увидеть, чем сто раз позвонить. Изображения за пару минут смогут рассказать больше, чем ваш собеседник расскажет за два часа. Трещины на стене, убитая ванная, темный узкий коридор — все это не очень похоже на «свежий дизайнерский ремонт», о котором написано в объявлении. Все еще сомневаетесь? Используйте видеосвязь!
Звонки с видеосвязью станут отличным инструментом, чтобы своими глазами увидеть и оценить объект продажи. Звонить лучше всего в светлое время суток, так вы сможете оценить квартиру в естественном дневном свете.
Чтобы звонок прошел с максимальной эффективностью для вас и для вашего продавца, заранее составьте список вопросов и список того, что хотите увидеть, хотя в идеале лучше осмотреть всю квартиру.
Список вопросов, которые стоит задать (можно комбинировать):
Для готового жилья
Кто является собственником жилья
Живет ли в квартире кто-нибудь сейчас
Нет ли у квартиры обременений или перепланировки
Когда в последний раз меняли трубы и проводку
Кто живет по соседству
Для новостроек
Из каких материалов строится дом
Когда сдается дом, и когда можно будет получить ключи
Будет ли в квартире отделка
Какой статус у жилья: квартира или апартаменты
Можно ли сделать перепланировку
Позвонить по объявлению бесплатно можно с помощью телефонии ДомКлик (кнопка «Позвонить бесплатно», в этом случае ваш номер будет скрыт). Если вы хотите позвонить по прямому номеру, воспользуйтесь кнопкой «Показать телефон».
Узнавайте о скидках и акциях
Покупая квартиру на ДомКлик, можно неплохо сэкономить. Большинство партнеров-застройщиков предлагают квартиры в новостройках со скидкой. В некоторых случаях выгода может составить несколько сотен тысяч рублей.
Если вы покупаете квартиру в ипотеку, на ДомКлик можно получить скидку на ставку от 0,3% до 2,2%. Также действуют все льготные федеральные программы по субсидированию: Материнский капитал, Дальневосточная ипотека под 2%, Ипотека с господдержкой под 6,4% и другие. Подробнее об ипотечных программах и ставках.
Если сомневаетесь — обратитесь к юристу
Если вы выбрали несколько вариантов для покупки квартиры, но сомневаетесь в сделке или просто не знаете юридических тонкостей, с которыми вам придется столкнуться, обращайтесь к юристу. Можно ли проверить недвижимостью онлайн? Да.
Проверить недвижимость перед покупкой вам поможет услуга от ДомКлик Юридическая проверка. Итогом проверки становится правовое заключение, в него входит:
Письменное правовое заключение в электронном виде
Рекомендации юристов по снижению рисков и дополнения к договору купли-продажи
Документальное подтверждение того, что вы являетесь добросовестным покупателем
Юридическая проверка недвижимости актуальна для любого покупателя жилья на вторичном рынке. Услугу также часто заказывают продавцы и риелторы, чтобы повысить привлекательность объекта и вызвать больше доверия покупателей.