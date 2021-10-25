Как выбрать и купить квартиру в Омске
Задумываетесь о покупке квартиры в Омске? Рассказываем, где найти хорошие варианты, сколько сейчас стоит жилье в одном из крупнейших городов России, как подготовиться к покупке недвижимости и что делать, если бюджет на покупку квартиры небольшой.
Сколько стоят квартиры в Омске
По данным Домклик за сентябрь 2021 года, средняя цена за кв. м в Омске — 68 285 рублей. Если площадь квартиры 50 кв. м, то в среднем омская квартира будет стоить 3,4 млн рублей.
Как выбрать квартиру в Омске
- Примите решение. Соберитесь вместе со всеми, кто принимает решение о покупке квартиры в Омске, и запишите на листе бумаги идеи, характеристики и варианты, которые кажутся вам важными для жизни в будущей квартире.
- Определитесь с локацией. Подумайте, где сейчас живет ваш круг общения, как вы будете добираться до работы, как будете проводить досуг, где будут гулять ваши дети, в какие школы и садики вы будете водить их в ближайшие годы.
- Используйте поиск на Домклик. Тут много вариантов, которых нет на других сайтах, и есть полезные фильтры: они помогут найти квартиры со скидками от застройщиков в Омске. Еще один бонус — дополнительная скидка 0,3% на ставку по ипотеке от Сбера.
- Определитесь с бюджетом. Рассчитайте свой финансы. Учитывайте платежи по кредитам, возможные доходы от продажи машины и все свои запасы. Подумайте, хватит ли вам своих накоплений, или взять ипотеку в Омске.
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Как подготовиться к покупке квартиры в Омске
✅Подготовьтесь к переговорам с продавцом, чтобы задать правильные вопросы и ничего не упустить.
✅ Узнайте, на что обратить внимание при просмотре квартиры.
✅ Будьте внимательны при проверке документов на квартиру и общении с продавцами — лучше перепроверить всё несколько раз, отказаться от подозрительного варианта.
✅ Взвесьте все за и против, посмотрите как можно больше предложений и обязательно торгуйтесь.
✅ Никакой суеты и необдуманных решений! Запомните главное: вы покупаете квартиру, в которой будете жить еще много лет. Поэтому спешить здесь нельзя.
Как купить квартиру в Омске недорого
Если в вашем ценовом диапазоне предложений мало или нет совсем, можно сосредоточиться на поиске жилья в новостройке в Омске на этапе котлована. Такие квартиры в среднем на 20% дешевле, чем в готовом доме.
Если собственных накоплений не хватает, но у вас есть постоянный доход, решением станет ипотека. Ставки сейчас вполне комфортные: от 0,1% годовых.
Также есть субсидии для молодых семей, скидка за электронную регистрацию сделки и скидка при покупке на Домклик. В ипотеку в Омске и в других городах России можно купить не только квартиру, но и дом, комнату, землю, апартаменты и даже гараж.