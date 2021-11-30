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Как унаследовать квартиру, если документы на нее утеряны?

Дата публикации: 30 нояб 2021
Как унаследовать квартиру, если документы на нее утеряны?

«Дельта», г. Нижний Новгород

Как унаследовать квартиру, если документы на нее утеряны? №1
Отвечает Елена Корягина,
Руководитель агентства недвижимости

Ничего фатального в потере документов на жилье нет, их восстановление может занять совсем немного времени. Что для этого нужно сделать?

Оформить документы в срок

Главное в деле о наследстве — не пропустить положенный срок. Необходимо восстановить утерянные документы и, согласно закону, подать заявление о принятии наследства нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

В случае, если срок подачи документов пропущен, оформлять наследство придется только через суд. При этом необходимо будет доказать, что срок был пропущен наследником по уважительной причине.

Обратиться в Росреестр

Договоры купли-продажи или дарения всегда составляются в трех экземплярах, один из которых отправляется на хранение в Росреестр. Чтобы получить официальную копию этого экземпляра, можно обратиться в территориальное подразделение Росреестра или МФЦ по месту жительства.

Обратиться в БТИ

Если Росреестр по каким-то причинам не может выдать копию договора купли-продажи, например, сделка произошла до 1998 года, можно обратиться в районное БТИ. Они оформят справку, подтверждающую право собственности.

Чтобы восстановить свидетельство о праве наследования, нужно обратиться к нотариусу, который вел наследственное дело.

Если судебный акт, по которому квартира перешла в собственность, потерян, необходимо обратиться с письменным заявлением в суд, который вынес решение.

Помимо свидетельства собственности на квартиру существуют и другие правоустанавливающие документы. К ним относятся:

  • договор купли-продажи
  • договор дарения
  • договор о приватизации

При необходимости восстановления этих документов наследник должен обратиться либо в Росреестр для выдачи дубликата, либо в отдел приватизации муниципального образования.

Если у вас есть вопросы к риелтору — задавайте в комментариях! Наши эксперты обязательно на них ответят 😊

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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