Как унаследовать квартиру, если документы на нее утеряны?
«Дельта», г. Нижний Новгород
Ничего фатального в потере документов на жилье нет, их восстановление может занять совсем немного времени. Что для этого нужно сделать?
✅ Оформить документы в срок
Главное в деле о наследстве — не пропустить положенный срок. Необходимо восстановить утерянные документы и, согласно закону, подать заявление о принятии наследства нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
В случае, если срок подачи документов пропущен, оформлять наследство придется только через суд. При этом необходимо будет доказать, что срок был пропущен наследником по уважительной причине.
✅ Обратиться в Росреестр
Договоры купли-продажи или дарения всегда составляются в трех экземплярах, один из которых отправляется на хранение в Росреестр. Чтобы получить официальную копию этого экземпляра, можно обратиться в территориальное подразделение Росреестра или МФЦ по месту жительства.
✅ Обратиться в БТИ
Если Росреестр по каким-то причинам не может выдать копию договора купли-продажи, например, сделка произошла до 1998 года, можно обратиться в районное БТИ. Они оформят справку, подтверждающую право собственности.
Чтобы восстановить свидетельство о праве наследования, нужно обратиться к нотариусу, который вел наследственное дело.
Если судебный акт, по которому квартира перешла в собственность, потерян, необходимо обратиться с письменным заявлением в суд, который вынес решение.
Помимо свидетельства собственности на квартиру существуют и другие правоустанавливающие документы. К ним относятся:
- договор купли-продажи
- договор дарения
- договор о приватизации
При необходимости восстановления этих документов наследник должен обратиться либо в Росреестр для выдачи дубликата, либо в отдел приватизации муниципального образования.
Если у вас есть вопросы к риелтору — задавайте в комментариях! Наши эксперты обязательно на них ответят 😊