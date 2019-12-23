Как стать специалистом по недвижимости: советы Российской Гильдии Риэлторов
Вице-президент Российской Гильдии Риэлторов Олег Самойлов рассказывает, что нужно делать будущим специалистам по недвижимости.
Партнерский материал
Есть такая профессия
Наверняка, у многих из вас найдется знакомый, пытавшийся стать риелтором. Но не у каждого это получилось. В профессии остается примерно каждый десятый из всех, попробовавших свои силы на этом поприще.
И это лучшее опровержение мнения, что риелтор — легкая профессия, доступная всем и каждому. Корни стереотипа, что риелторская работа — источник легких и больших денег, растут из 90-х годов. Тогда рынок риелторских услуг, впрочем, как и многие другие рынки, только зарождался и не имел сложившихся правил игры. Поэтому можно было легко взлететь, но и также быстро рухнуть.
Сегодня всё иначе. Чтобы стать хорошим риелтором нужно много и постоянно учиться, нарабатывать репутацию и получать рекомендации. Всё это не появляется в один миг, но и не исчезает.
Учиться, учиться и еще раз учиться
В декабре 2019 году в силу вступил Профессиональный стандарт «Специалист по операциям с недвижимостью». Это долгожданное событие для риелторского сообщества: существование профессии признали на официальном государственном уровне, появились базовые требования к компетенциям специалистов по недвижимости.
Например, для работы риелтором достаточно среднего профессионального образования. Однако в профстандарте очень точно сказано, что «рекомендуется дополнительное профессиональное образование — программы повышения квалификации не реже одного раза в два года».
Система добровольной сертификации услуг на рынке недвижимости, созданная Российской Гильдией Риэлторов, предлагает начинающему риелтору базовый курс профессионального обучения, по итогам которого он получает аттестат, подтверждающий его знания и умения.
Брать пример с лучших
В профессии риелтора важна система наставничества, обучения под контролем более опытных коллег. Сначала нужно просто смотреть, как работают состоявшиеся специалисты, затем начинать работать вместе с ними, после этого делать первые шаги в профессии под контролем наставников, далее — отчитываться перед более опытными коллегами и, наконец, уходить в свободное «плавание» — проводить сделки самостоятельно.
Чаще всего проблемы возникают у прошедших лишь часть этого пути, но уже считающих себя профессионалом. Именно такие «недоспециалисты» наносят урон репутации риелторскому сообществу в целом. Другая категория людей, негативно влияющих на имидж профессии, мошенники — но это тема для отдельного разговора.
Быть на волне
Еще одно важное требование для любого риелтора — он должен разбираться в текущей ситуации на рынке и в юридических тонкостях сделок с недвижимостью, знать действующее законодательство и понимать, как складывается практика.
Специалисты, которые начинали работать 15-20 лет назад, не могли представить, что настанет время, когда большинство сделок будет проходить с привлечением заемных денег, ипотеки. Но сегодня это так, поэтому нужно быть готовым всегда повышать свою квалификацию, чтобы соответствовать новым реалиям рынка.
Текущее состояние рынка бросает новые вызовы. Например, теперь риелторам нужно понимать, как устроено проектное финансирование и что такое эскроу-счета, так как теперь строительство жилья будет вестись по новым правилам.
Любить людей
Риелтор — это потенциально высокодоходная профессия, но при этом работа глубоко социальная, ведь риелтор помогаетт людям обрести крышу над головой. Поэтому первое и самое главное в этой деятельности — это любовь к людям, открытость и готовность им помогать. Без этого ничего в профессии риелтора не получится.
Прежде чем начать строить карьеру риелтора, спросите себя: готов ли я работать 24 часа в сутки, готов ли быть всегда на связи (и в выходные дни тоже), готов ли я помогать людям? Это самые важные вопросы, краеугольные — только ответив на них положительно, приняв реальность профессии, можно говорить о перспективах.
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