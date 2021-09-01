Как согласовать перепланировку квартиры?
«Аэлита», г. Нижний Новгород
Это не так сложно и долго, как может показаться на первый взгляд. Если четко и последовательно следовать инструкции, можно сэкономить кучу времени и нервов.
Убеждаемся, что согласование необходимо
Есть довольно много работ, которые не являются перепланировкой. Их не надо согласовывать — сразу смело приступайте к ремонту.
Когда согласование не требуется
- перегородки внутри квартиры без изменений
- дверные и оконные проемы остаются на месте
- двери на местах, предусмотренных на плане БТИ
- конструкция пола не меняется
- сантехника, трубы, газопровод — всё остается на своих местах
При планировании ремонта ориентируйтесь на данные техпаспорта. Если в результате ремонта какая-то информация устареет, это придется согласовать.
Допустим, в техпаспорте указан материал, из которого сделаны полы, а вы решили сменить линолеум на ламинат. Или отмечено, что балкон не остеклен, а вы собираетесь его остеклить.
Важны и региональные особенности. «Замена остекления балкона или установка оконных решеток» к работам по перепланировке или переустройству в Москве уже не относится, тогда как в Санкт-Петербурге замена остекления потребует проекта и согласования. Региональные требования можно уточнить в местном комитете по архитектуре или МФЦ.
Заказываем проект перепланировки
Если перепланировке все же быть, необходимо заказать проект. Составлять его имеет право только компания, у которой есть так называемый допуск СРО для выполнения проекта. СРО — саморегулируемая организация, фактически реестр профессионалов. Проверьте, есть ли компания в таком реестре или нет на сайте соответствующей СРО.
Составление проекта перепланировки — быстрая (от двух до десяти дней в зависимости от региона), но затратная часть процесса. Стоимость составления одного и того же проекта в разных компаниях отличается в разы. Не пожалейте времени и обзвоните максимальное количество проектных фирм в вашем регионе — это позволит сэкономить существенную сумму.
Вместе с готовым проектом заказчику выдается техническое заключение о допустимости и безопасности работ по перепланировке.
Подаем документы на перепланировку
После получения проекта перепланировки собираем остальные документы и идем с ними (опять же в зависимости от региона) в МФЦ или местную администрацию, где перепланировками занимается межведомственная комиссия.
Какие документы нужны для согласования перепланировки
- проект перепланировки
- техническое заключение о допустимости и безопасности работ
- заявление на перепланировку
- нотариально заверенное согласие совладельцев квартиры
- договор купли-продажи и акт приемки-передачи квартиры
- технический паспорт или поэтажный план, экспликация (выдаются в БТИ)
- свидетельство о праве собственности
Техпаспорт квартиры и свидетельство о праве собственности администрация получает самостоятельно в электронном виде благодаря межведомственному взаимодействию.
На перечень требуемых документов влияет специфика помещения, расположение здания, его функциональное назначение и другие факторы. Например, иногда для согласования требуют обязательное разрешение МЧС, заключение санитарной экспертизы, технические условия управляющей компании на увеличение мощностей электричества или подведение инженерных сетей.
После подачи документов ждем — ответ должен прийти в течение полутора месяцев (плюс-минус несколько дней). После получения разрешения на перепланировку наступает время ремонтных и перепланировочных работ.
Работа со строительной бригадой
Наняв бригаду рабочих, придется строго следить, чтобы все изменения соответствовали утвержденному проекту. Иначе комиссия, которая будет принимать работу, заставит все переделывать.
Не торопитесь с отделкой: комиссии нужно предъявить голые стены — построенные или то, что осталось после сноса.
Решение о согласовании перепланировки действует в течение года с момента подписания. За этот год надо провести все работы и подать заявление на получение акта о выполнении работ.
Приемка и завершающий этап
Принимать перепланировку придет комиссия, в большинстве регионов это межведомственная комиссия. После осмотра она выдает акт о перепланировке и решение, согласно которому все произведено по закону и в соответствии с проектом.
Но и на этом еще не все. Там же, в администрации, необходимо получить акт ввода перепланированного объекта в эксплуатацию, приложив решения комиссии и новый техпаспорт.
Теперь остается подать полученные разрешения в Росреестр для регистрации изменений.
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