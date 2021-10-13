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Недвижимость
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Как сделать ребенка совладельцем квартиры?

Дата публикации: 13 окт 2021
Как сделать ребенка совладельцем квартиры?

«ДЕЛО», г.Рязань

Как сделать ребенка совладельцем квартиры? №1
Отвечает Ольга Котова,
Директор агентства недвижимости

В первую очередь, нужно понимать зачем вы это делаете.

Если вы просто хотите сделать подарок ребенку, то вам определенно стоит подумать. Как минимум, о том, что вы больше не сможете распорядиться недвижимостью по своему усмотрению.

До тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет, на совершение любых значимых действий с квартирой потребуется согласие органов опеки и попечительства. А после того, как ребенок достигнет совершеннолетия, он будет вправе принимать решение самостоятельно. И ваши намерения могут совпадать не всегда.

На законодательном уровне прописана безусловная обязанность родителей выделять детям доли в квартире при использовании на ее приобретение средств материнского капитала. Избежать этой процедуры невозможно при продаже квартиры, кроме того, за неисполнение этого обязательства предусмотрена уголовная ответственность.

Оформляется выделение долей в простой письменной форме. Кроме случаев, когда требуется обязательное нотариальное удостоверение сделки.

Если вы решите оформить доли самостоятельно, вы сократите расходы на размер оплаты тарифа нотариуса, но без специальных знаний и навыков существует риск неправильного оформления документов и несоблюдения процедуры оформления, что может привести к различным неблагоприятным последствиям — от приостановления процедуры оформления до аннулирования сделки.

Для минимизации ошибок мы разработали простую инструкцию.

Шаг 1: Определить размер долей

Следуйте принципу минимальной достаточности, чтобы избежать неприятных последствий при последующей продаже. Органы опеки дают согласие на продажу квартиры только при одновременном соблюдении двух условий: права детей не будут ущемлены и их жилищные условия улучшатся.

Шаг 2: Определить способ выделения

Обычно выбор стоит между договором дарения (как правило, когда доли распределяются между действующими членами семьи) или соглашением о выделении долей.

Основная разница в том, что доли, распределенные путем дарения, перераспределить в дальнейшем будет невозможно, тогда как соглашение может послужить  защитой прав еще не рожденных членов семьи, поскольку в документе присутствует пункт, предусматривающий пересмотр распределения долей

Шаг 3: Определить обязательность нотариального удостоверения

Если квартира куплена одиноким родителем или принадлежит одному супругу согласно брачному договору, то выделяют доли только на детей, и в данном случае нотариус не требуется. Если же жилье куплено в браке и оформлено, как совместная собственность, доли детям отделяют из состава совместного имущества, без разделения супружеской части и также без нотариуса.

Если недвижимость приобретена супругами, которые впоследствии развелись, то право на приобретенную за маткапитал собственность имеют только действующие члены семьи. Если родителями доли уже выделены в отдельные части, детские части оформляются каждым родителем по отдельности, из состава личной собственности.

Шаг 4: Составить соглашение

При этом необходимо включить в него ряд обязательных реквизитов:

  • Данные о собственниках-супругах и детях (все идентификационные данные, включая пол, ФИО, данные из паспорта или свидетельства о рождении, адрес регистрации);
  • Адрес объекта недвижимости;
  • Порядок определения долей участников собственности на каждого члена семьи;
  • Дата составления и место;
  • Подписи сторон.

Шаг 5: Передать документы на переход права в Росреестр

Обращаться в Росреестр необходимо только с полным пакетом документов:

  • Паспорта и свидетельства о рождении;
  • Свидетельство о семейном статусе из ЗАГСа;
  • Техническая документация на объект;
  • Выписка ЕГРН;
  • Документ-основание для переоформления долей;
  • Квитанция об оплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей (делится поровну на всех участников).

Шаг 6: Регистрация прав на долевую собственность и получение подтверждающих документов

Обычно выписку ЕГРН получают через МФЦ по месту расположения недвижимости. Если документы заверял нотариус, подать документы можно через нотариальную контору.

Если у вас есть вопросы к риелтору — задавайте в комментариях! Наши эксперты обязательно на них ответят 😊

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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