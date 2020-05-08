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Недвижимость
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Как провести онлайн-показ квартиры во время самоизоляции

Дата публикации: 08 мая 2020
Как провести онлайн-показ квартиры во время самоизоляции
Содержание

Рассказываем, как организовать показ квартиры в онлайн-режиме, чтобы всем было удобно и комфортно.

Что сделать до онлайн-показа

Выбрать видеоплатформу

Договоритесь с потенциальным покупателем о том, какая видеоплатформа будет оптимальна для вас обоих. WhatsApp, FaceTime, Skype, Zoom — у каждого есть своя специфика в использовании, количестве участников и времени сеанса. Заранее протестируйте выбранный сервис, разберитесь в настройках звука и изображения.

Продумать сценарий

Потренируйтесь на своих друзьях и знакомых: отправьте им фотографии вашей квартиры и устройте пробный видеопоказ. Возможно, некоторые наблюдения и замечания станут для вас новостью, а выявленные недостатки можно будет исправить до общения с потенциальными покупателями.

Продумайте вопросы, которые может задать покупатель, и приготовьте ответы на них. Заранее отправьте ему фото и план квартиры со всеми размерами и указаниями сторон света.

Теперь все пользователи сайта DomClick.ru могут загружать видеообъявления и уведомлять друг друга о готовности к онлайн-показам недвижимости.

Чтобы загрузить видео о продаже или аренде недвижимости достаточно воспользоваться простой и удобной формой публикации объявлений.

Подробнее об этом читайте в отдельной статье.

Привести себя и квартиру в порядок

Даже если показ квартиры происходит дистанционно, это не значит, что проводить его нужно в пижаме. Это хоть и онлайн, но встреча — и ваш внешний вид будет иметь значение в составлении «общей картинки». Деловых костюмов не понадобится, но опрятный внешний вид — условие обязательное.

То же самое касается квартиры. Приведите ее порядок, подумайте об освещении. Чем больше света — тем лучше. Это визуально увеличит пространство, сделает помещение просторнее и объемнее. Лучшее освещение — естественное. Поэтому для показов лучше выбирать первую половину дня и солнечную погоду.

Как найти покупателей квартиры

На ДомКлик можно покупать и продавать квартиры на первичном и вторичном рынках, комнаты, дома, гаражи и земельные участки. 

Разместить объявление можно бесплатно. 

Кроме этого, сервис совершить покупку квартиры полностью дистанционно: заключить договор, оформить ипотеку, перевести деньги собственнику, зарегистрировать сделку в Росреестре, оформить собственность.

Что делать во время онлайн-показа

Проявить пунктуальность

Запускайте видеосвязь в назначенное время и не заставляйте других ждать. Если вы создаете видеоконференцию в Zoom, заранее отправьте ссылки участникам и войдите в конференцию хотя бы за пять минут до начала встречи.

Если сеанс видеосвязи имеет ограничение по времени, следите за этим. Предупредите участников, что допустимый лимит подходит к концу, чтобы разговор не оборвался на полуслове.

Обращать внимание на свою речь

Следите за речью: не кричите, не шепчите и не торопитесь. Старайтесь говорить четко, внятно и в микрофон. Во время видеосвязи не всегда бывает просто понять, закончил собеседник реплику или нет — старайтесь интонационно выделять конец своего высказывания.

Также могут возникнуть задержки звука, поэтому закончив свою фразу, дайте собеседнику несколько секунд, чтобы вас услышать и затем ответить.

Сделать запись встречи

Если возможности сервиса позволяют, запишите трансляцию. Так вы сможете потом проанализировать все нюансы, а потенциальный покупатель — спокойно и не отвлекаясь просмотреть запись и учесть детали, на которые он, возможно, не обратил должного внимания в ходе онлайн-беседы.

Как продать квартиру быстрее 

Ускорить продажу можно, назначив справедливую стоимость на квартиру. Определить ее поможет услуга Рыночная стоимость недвижимости — она позволит не продешевить и в то же время и в то же время не затянуть продажу квартиры на вторичном рынке на долгие годы.

Что делать после онлайн-показа

Исправить недочеты

Накладки случаются, это нормально. Если что-то пошло не так — пропадал интернет, вы были не готовы к вопросам покупателя, ваш кот забрался на люстру и громко мяукал — не расстраиваясь. Сделайте из этого выводы и подумайте, что можно улучишь. Зато в следующий раз вы будете готовы.

Получить обратную связь

Все прошло хорошо, покупатель был в восторге, но почему-то не перезванивает? Позвоните ему или напишите сами. Важно получить от человека обратную связь, чтобы у вас обоих было понимание, готовиться ли к сделке или продолжать искать дальше.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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