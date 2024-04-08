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Недвижимость
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Как продавцу получить значок «Собственник» на свои объявления

Дата публикации: 08 апр 2024
Как продавцу получить значок «Собственник» на свои объявления
Содержание

Если вы — собственник квартиры, вы можете получить специальный значок «Собственник» для своего объявления.

Как получить значок

Шаг 1. Укажите кадастровый номер в разделе «Бесплатные преимущества» в веб-версии

Кадастровый номер объекта должен содержать только цифры и двоеточия и соответствовать данным в Росреестре. Введите кадастровый номер и нажмите кнопку «Получить преимущества».

Шаг 2. Далее вам необходимо подтвердить собственность через Госуслуги. Если результат будет положительным, то после проверки вы получите бейдж собственника.

Зачем указывать свои данные

С их помощью мы сможем подтвердить вашу личность и право собственности. Покупатели с большим доверием и вниманием относятся к проверенным объектам и подтвержденным собственникам.

Безопасность ваших данных для нас очень важна. Они не будут указаны в объявлении или где-либо опубликованы.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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