Как продавцу получить значок «Собственник» на свои объявления
Если вы — собственник квартиры, вы можете получить специальный значок «Собственник» для своего объявления.
Как получить значок
Шаг 1. Укажите кадастровый номер в разделе «Бесплатные преимущества» в веб-версии.
Кадастровый номер объекта должен содержать только цифры и двоеточия и соответствовать данным в Росреестре. Введите кадастровый номер и нажмите кнопку «Получить преимущества».
Шаг 2. Далее вам необходимо подтвердить собственность через Госуслуги. Если результат будет положительным, то после проверки вы получите бейдж собственника.
Зачем указывать свои данные
С их помощью мы сможем подтвердить вашу личность и право собственности. Покупатели с большим доверием и вниманием относятся к проверенным объектам и подтвержденным собственникам.
Безопасность ваших данных для нас очень важна. Они не будут указаны в объявлении или где-либо опубликованы.