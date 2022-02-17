Как поменялись цены на квартиры в Омске за год
На основе открытых данных Домклик посчитали, как изменились цены на вторичную недвижимость и новостройки в Омске за минувший год.
Цены на недвижимость в Омске с 2021 по 2022 гг.
В январе 2021 года средняя стоимость кв. м жилья на вторичке в городе составляла 58 тыс. рублей. В январе 2022 года цена за один кв. м в готовых домах Омска выросла до почти 77 тыс. рублей.
Изменились и цены на квартиры в новостройках. Так, в январе 2021 года стоимость одного кв. м в новом доме составляла 57 тыс. рублей. По данным за январь 2022 года, средняя цена кв. м в новостройках Омска составляет 84 тыс. рублей.
Тип недвижимости
Месяц
Стоимость за кв. м, руб.
Вторичка
Январь 2021
58 635
Январь 2022
76 865
Новостройки
Январь 2021
57 929
Январь 2022
84 764
Как поменялись цены на однокомнатные квартиры в Омске
Посчитаем, как изменились цены на однокомнатные квартиры в Омске. Пусть площадь условной «однушки» будет равна 36 кв. м.
Купить такую квартиру на вторичном рынке в январе 2021 года можно было за 2,1 млн рублей. А в январе 2022 цена аналогичной квартиры в среднем составляет уже 2,7 млн рублей. За год цены на «однушки» в готовых домах выросли на 600 тыс. рублей.
Купить квартиру в новостройке в Омске в январе 2021 года можно было за 2 млн рублей. В январе текущего года цена такой же по площади квартиры — 3 млн рублей. За год цены на однокомнатные квартиры в новостройках выросли на 1 млн рублей.