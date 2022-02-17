Как поменялись цены на квартиры в Москве за год
На основе открытых данных Домклик узнали, как изменились цены на квартиры в новостройках и на вторичном рынке в Москве за прошедший год.
Цены на недвижимость в Москве с 2021 по 2022 гг.
В январе 2021 года средняя стоимость жилья на вторичке в Москве составляла 227 тыс. рублей за кв. м. В январе 2022 года цены выросли до почти 316 тыс. рублей за «квадрат».
Изменились и цены на квартиры в новостройках. Так, в январе 2021 года стоимость одного кв. м в новом доме составляла 251 тыс. рублей. По данным за январь 2022 года, средняя цена кв. м в московских новостройках — 313 тыс. рублей.
Тип недвижимости
Месяц
Стоимость за кв. м, руб.
Вторичка
Январь 2021
227 273
Январь 2022
315 833
Новостройки
Январь 2021
251 221
Январь 2022
312 959
Как изменились цены на однокомнатные квартиры в Москве
Посчитаем, как изменились цены на однокомнатные квартиры в столице. Допустим, площадь условной «однушки» — 36 кв. м.
Купить такую квартиру на вторичном рынке в январе 2021 года можно было за 8,2 млн рублей. А в январе 2022 цена аналогичной квартиры в среднем составляет 11,3 млн рублей. За год цены на московские «однушки» в готовых домах выросли на 3,1 млн рублей.
Купить квартиру в новостройке в Москве в январе 2021 года можно было за 9 млн рублей. В январе текущего года цена аналогичной квартиры — 11,2 млн рублей. За год цены на однокомнатные квартиры в новостройках выросли в среднем на 2,2 млн рублей.