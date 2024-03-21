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Недвижимость
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Как покупателю записаться на просмотр квартиры

Дата публикации: 21 мар 2024
Как покупателю записаться на просмотр квартиры
Содержание

Домклик запустил новую функцию «Запись на просмотр». В статье рассказываем, как покупателю воспользоваться этой возможностью.

В каких регионах можно записаться

Функция доступна в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

На какую недвижимость распространяется

Можно записаться на просмотр квартир на вторичном рынке.

Как записаться на просмотр

Шаг 1. Если по объявлению доступна запись на просмотр, внутри вы найдёте кнопку «Записаться на просмотр». Нажмите на неё.

Шаг 2. В открывшемся окне выберите дату и время просмотра. Записаться можно на любой день в течение недели, с 9:00 до 21:00.

❗️Если вы уже отправили одну заявку на просмотр по объявлению, вторую по нему же отправить не получится, то есть одно объявление = одна заявка на просмотр.

Шаг 3. После выбора даты и времени нажмите кнопку «Записаться на просмотр».

Готово! Продавцу останется либо подтвердить, либо отклонить запись. Если продавец не ответит в течение 24 часов, заявка отменится автоматически.

Где посмотреть свои записи на просмотр

Продавцы и покупатели могут отслеживать записи на просмотр по этой ссылке или в личном кабинете в разделе «Записи на просмотр».

Инструкция
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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