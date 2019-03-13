Как покупать квартиру на вторичном рынке с помощью агентства недвижимости
Рекомендации экспертов Российской Гильдии Риэлторов
Партнерский материал
Приобретать квартиру на вторичном рынке с помощью агентства недвижимости или самостоятельно? Это вопрос предстоит решить каждому покупателю жилья.
Самостоятельная покупка, скорее всего, потребует у вас больше сил и времени. Сколько раз вы покупали квартиру: один или вообще делаете это впервые? В любом случае советуем быть готовым к тому, что придется узнать и изучить много новой информации и учесть массу деталей и нюансов, например, при оформлении документов.
Как выбрать риелтора?
Задача риелтора — упростить и упорядочить процесс покупки жилья. Но и специалиста по недвижимости также нужно выбирать с умом. К примеру, не стоит полагаться только на тот факт, что компания на слуху.
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Российская Гильдия Риэлторов в работе с агентствами недвижимости советует руководствоваться тремя простыми правилами.
1️⃣Проверьте, состоит ли агентство недвижимости в Едином реестре сертифицированных компаний и аттестованных специалистов рынка недвижимости РГР. Там же можно узнать, есть ли у агента аттестат, подтверждающий его знания и компетенции. Для удобства пользователей на сайте работает поиск по компаниям и сотрудникам.
2️⃣Внимательно прочитайте договор, который заключаете, так как это единственный документ, который будет регламентировать ваши с риелтором отношения. Единых и обязательных требований к условиям договора нет, поэтому на рынке встречаются разные варианты.
Настаивайте на том, чтобы включить в договор пункт, предусматривающий проведение правовой экспертизы и исследование истории квартиры.
Особенности российского законодательства не дают на 100% убедиться в юридической чистоте объекта недвижимости. Но если риелтор возьмет на себя обязательство провести правовую экспертизу и предоставить в письменной форме заключение, то он и будет отвечать за убытки клиента, которые могут возникнуть из-за ненадлежащего исполнения этого обязательства. Объем ответственностей риелтора также определяется условиями договора.
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3️⃣Перед заключением договора с агентством недвижимости обязательно узнайте, застрахована ли ее профессиональная ответственность и на какую сумму. В качестве доказательства требуйте предъявить страховой полис. Только при его наличии вы будете максимально защищены. Отметим, у сертифицированного агентства недвижимости ответственность перед клиентом застрахована.
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