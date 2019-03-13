Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
3 мин
34K

Как покупать квартиру на вторичном рынке с помощью агентства недвижимости

Дата публикации: 13 мар 2019
Как покупать квартиру на вторичном рынке с помощью агентства недвижимости

Рекомендации экспертов Российской Гильдии Риэлторов  

Партнерский материал

Приобретать квартиру на вторичном рынке с помощью агентства недвижимости или самостоятельно? Это вопрос предстоит решить каждому покупателю жилья. 

Самостоятельная покупка, скорее всего, потребует у вас больше сил и времени. Сколько раз вы покупали квартиру: один или вообще делаете это впервые? В любом случае советуем быть готовым к тому, что придется узнать и изучить много новой информации и учесть массу деталей и нюансов, например, при оформлении документов.

Как выбрать риелтора? 

Задача риелтора — упростить и упорядочить процесс покупки жилья. Но и специалиста по недвижимости также нужно выбирать с умом. К примеру, не стоит полагаться только на тот факт, что компания на слуху.

Выбрать подходящее агентство недвижимости в своем городе вы можете на DomClick.ru

Российская Гильдия Риэлторов в работе с агентствами недвижимости советует руководствоваться тремя простыми правилами.

1️⃣Проверьте, состоит ли агентство недвижимости в Едином реестре сертифицированных компаний и аттестованных специалистов рынка недвижимости РГР. Там же можно узнать, есть ли у агента аттестат, подтверждающий его знания и компетенции. Для удобства пользователей на сайте работает поиск по компаниям и сотрудникам.

2️⃣Внимательно прочитайте договор, который заключаете, так как это единственный документ, который будет регламентировать ваши с риелтором отношения. Единых и обязательных требований к условиям договора нет, поэтому на рынке встречаются разные варианты.

Настаивайте на том, чтобы включить в договор пункт, предусматривающий проведение правовой экспертизы и исследование истории квартиры.

Особенности российского законодательства не дают на 100% убедиться в юридической чистоте объекта недвижимости. Но если риелтор возьмет на себя обязательство провести правовую экспертизу и предоставить в письменной форме заключение, то он и будет отвечать за убытки клиента, которые могут возникнуть из-за ненадлежащего исполнения этого обязательства. Объем ответственностей риелтора также определяется условиями договора.

Читайте также: Какие риски могут быть при покупке недвижимости?

3️⃣Перед заключением договора с агентством недвижимости обязательно узнайте, застрахована ли ее профессиональная ответственность и на какую сумму. В качестве доказательства требуйте предъявить страховой полис. Только при его наличии вы будете максимально защищены. Отметим, у сертифицированного агентства недвижимости ответственность перед клиентом застрахована.

Внимание, мнение автора может не совпадать с позицией редакции ДомКлик. 

Партнеры
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
795
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал