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Недвижимость
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Как переписать квартиру на нового собственника?

Дата публикации: 13 сен 2021
Как переписать квартиру на нового собственника?

«ЛэндЛ», г. Москва

Как переписать квартиру на нового собственника? №1
Отвечает Алексей Клышин
Директор агентства недвижимости

«Переписать» — это большое и емкое понятие, которого по факту не существует в мире недвижимости. Давайте разберем, что же именно имеется в виду под этим словом и какие варианты вам доступны.

Договор купли-продажи

Еще при жизни многие составляют и регистрируют договор купли-продажи (например, от матери к дочери). Плюсы очевидны — дочь сразу становится собственником, а мать может быть прописана и жить в квартире.

Но существуют и минусы: по сути, это безденежная сделка — дочь передает матери 10 млн рублей (стоимость квартиры в ДКП) только на бумаге. Если кто-то захочет оспорить эту сделку (например, родная сестра или брат покупателя), то в суде дочери нужно будет доказать факт передачи денег — например, счет, где аккумулировались средства.

Если она не сможет этого сделать, сделку могут признать недействительной, и, возможно, договор будет расторгнут.

Договор дарения

Сделка, схожая с договором купли-продажи, только без денег. Пожалуй, это самый оптимальный вариант для решения вопроса передачи имущества. Большой плюс в том, что такой договор можно зарегистрировать в любой момент в простой письменной форме.

А также, если одариваемый состоит в браке, сделка не распространяется на супруга. Например, если вы решите подарить квартиру сыну, она будет его личной собственностью, а не совместно нажитым имуществом.

Завещание

Намерение завещать движимое или недвижимое имущество другим лицам. Большой минус завещания состоит в том, что это односторонняя сделка, и предельный срок начнется после смерти составителя завещания — в случае, если квартира будет менее 3 лет в собственности, и ее решат продать, возникнут налоговые обязательства.

Иждивенцы или пенсионеры (наследники первой очереди) будут иметь обязательную долю, и вы не сможете на 100% распорядиться своим имуществом.

Если у вас есть вопросы к риелтору — задавайте в комментариях! Наши эксперты обязательно на них ответят 😊

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Ольга Маслевская
Автор статьи
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