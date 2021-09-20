Как оспорить арест квартиры за чужие долги?
«Аэлита», г. Нижний Новгород
Наложили арест за чужие долги? Алгоритм борьбы с ошибками приставов всегда одинаковый:
- Попробовать договориться лично — позвонить или приехать в отдел. Иногда это работает, и это самый быстрый путь.
- Обратиться к приставам письменно или подать жалобу старшему судебному приставу районного отдела.
- Обратиться в суд.
Лучше всего работает комбинация устного и письменного обращения.
Когда приставы вправе запретить сделки с недвижимостью
Пристав возбуждает производство по исполнительному документу и дает должнику пять дней, чтобы тот добровольно погасил долг. Если должник не начинает платить, пристав должен искать его имущество, чтобы изъять его принудительно.
Судебный пристав вправе накладывать арест на имущество должника. Это нужно, чтобы должник не спрятал его. Поэтому пристав может запретить регистрацию сделок с недвижимостью.
Также пристав вправе обратить взыскание на банковский счет, чтобы все деньги автоматически списывались в счет долга. Обычно приставы начинают с денег на счетах. Потом ищут имущество по базам Росреестра. Если находят — направляют туда постановление о запрете регистрационных действий. Это мотивирует должников искать деньги.
Иногда приставы запрашивают в Росреестре сведения об имуществе должника, а арест на его недвижимость накладывают, когда собственник уже поменялся.
Что делать, если на квартиру наложили арест за долги прежнего собственника
Шаг 1. Дозвониться до пристава
В постановлении указаны данные и контактные телефоны пристава, который его вынес. Если по этим телефонам никто не отвечает, поищите другие номера на сайте УФССП. Узнайте, кто из приставов сейчас занимается делом бывшего собственника-должника.
Свяжитесь с ним и cпросите, что нужно сделать, чтобы снять ограничения.
Возможно, пристав предложит направить заявление на электронную почту районного отдела, в котором нужно кратко описать ситуацию и приложить к документу фото выписки о праве собственности, и после этого снимет арест.
Если не получится договориться, звоните старшему судебному приставу или его заместителям — всем, до кого получится дозвониться — и объясняйте свою проблему. Сами предлагайте отправить все документы электронно, чтобы ускорить процесс.Вас могут попросить продублировать документы Почтой России.
Шаг 2. Жаловаться на действия пристава
У приставов есть своя иерархия, поэтому лучше жаловаться в рамках нее. Начать следует с жалобы на действия пристава-исполнителя старшему судебному приставу того же районного отдела.
Жалобу старшему приставу необходимо подать в течение 10 дней с момента, когда вы узнали об аресте. Скорее всего, десятидневный срок вы уже пропустили. Но если вы получили постановление простым письмом и не расписывались за вручение, невозможно установить точную дату, с которой отсчитывается срок обжалования.
Старший судебный пристав должен рассмотреть жалобу в течение 10 дней со дня, когда ее получит. Если он решит, что жалоба обоснованна, то может сразу отменить постановление о запрете регистрационных действий с вашей квартирой. В этом случае арест снимут в течение 10 дней после отмены постановления.
Чтобы точно быть уверенным, что письмо дойдет до приставов и жалобу рассмотрят, отслеживайте его по почтовому идентификатору на сайте Почты России.
Через 2—3 дня после вручения можно звонить в канцелярию районного отдела и спрашивать, передана ли жалоба старшему приставу и как с ним связаться.
Дальше советую звонить старшему приставу и контролировать процесс: принято ли обращение в работу, когда и что по нему будут делать, когда вы получите письменный ответ.
Если жалоба не помогла, можно идти дальше: жаловаться на старшего судебного пристава главному судебному приставу региона, а на него — главному судебному приставу страны.
Если старший пристав по какой-то причине откажется снять обременение с вашей квартиры, следующую жалобу подавайте главному судебному приставу региона.
Шаг 3. Обратиться в суд с иском
Если жалоба в УФССП не помогла, остается идти в суд. А можно обращаться в суд после первой жалобы и не ждать решения по второй. Или идти в суд сразу.
Постановления судебных приставов обычно оспариваются в суде в административном порядке — с сокращенным сроком рассмотрения и без госпошлины.
Суды обычно отказываются снимать арест с имущества, если пострадавший от действий приставов человек обращается в суд в административном порядке. Они рассматривают вопрос о законности действий приставов, а по поводу ареста советуют обращаться в исковом порядке.
Шаг 4. Взыскать компенсацию
Как только старший судебный пристав или суд снимут арест, вы можете обратиться в суд с новым иском — потребовать возместить причиненные убытки.
Это могут быть расходы на юридические услуги и госпошлину. Также можно требовать компенсировать моральный вред за переживания, что вы не могли распоряжаться давно купленной квартирой.
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