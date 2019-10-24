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Недвижимость
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Как меняются клиенты, у которых ипотека: мнение эксперта

Дата публикации: 24 окт 2019
Как меняются клиенты, у которых ипотека: мнение эксперта

Представитель одного из ведущих партнеров ДомКлик — руководитель департамента новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев — рассказал о том, как меняются привычки клиентов, а что остается неизменным, а также о том, как обычному человеку заработать на инвестициях в недвижимость.

Партнерский материал

Поведение клиентов меняется из года в год

В последнее время ярко выражена тенденция переориентации рынка на вторичную недвижимость и активный рост спроса на загородную недвижимость. Клиенты становятся более осведомленными о рынке недвижимости, глубже изучают его и перед обращением и в процессе общения. В остальном для клиентов все также важны безопасность сделки и качественный сервис. 

Сергей Зайцев, руководитель департамента новостроек компании «Этажи»

Люди все сильнее привыкают к электронной регистрации

Активным спросом пользуется услуга покупки недвижимости без первоначального взноса. Еще одним трендом можно назвать внимание к риелторским услугам: сервис, качество оказываемых услуг растут с каждым годом, а потому все больше клиентов начинают прибегать к помощи экспертов при сделках с недвижимостью.

В остальном, поведение покупателя больше зависит от текущих рыночных реалий и его платежеспособности. Каждый покупает то, что соответствует его потребностям и финансовым возможностям.

Для клиентов очень важна скорость и простота решения вопросов

Поэтому мы активно развиваем мобильную версию нашего сайта и, конечно, же мобильное приложение. На сайте компании внедрен «умный» вид поиска жилья в новостройках: пользователю достаточно выбрать свой «портрет» (один взрослый, семейная пара, молодая или многодетная семья) — и система сама подбирает подходящие варианты.

Одной из интересных текущих разработок является самообучаемый искусственный интеллект, который сможет определять рыночную стоимость квартиры и прогнозировать сроки продажи в зависимости от цены.

Одним из наиболее значительных событий 2019 года стало признание ведущими банками нашего ипотечного сервиса 

Сбербанк, в частности, отметил результаты по количеству выданных ипотечных кредитов и помощь в развитии проектов. Главная цель нашего сотрудничества со Сбербанком — помочь клиентам решать вопросы с недвижимостью максимально быстро, безопасно и выгодно. Именно такое взаимовыгодное и идейное партнерство позволяет делать покупку недвижимости доступнее. 

Подтверждение верного вектора развития мы получили в этом году и от профессионального сообщества. В 2019 году компания «Этажи» признана победителем в номинации «Риелтор года» ежегодной профессиональной премии Urban Awards 2019 и вошла в ТОП-40 лидеров всероссийского рейтинга лучших работодателей от HeadHunter.

Самым эффективным способом заработка остается покупка новостроек на ранней стадии строительства

Этот способ самый рискованный, но и самый доходный. Средняя доходность составляет 10% годовых, есть варианты, стоимость которых за год выросла более чем на 30%. Также хорошую доходность, в пределах 20% годовых, можно получить при перепродаже квартир с ремонтом. Покупаете новостройку или квартиру от собственника, которой необходим ремонт, проводите отделочные работы и продаете квартиру, увеличивая стоимость.

Однако для такого заработка необходимо знать, как быстро и недорого сделать ремонт. Наиболее популярным способом возврата инвестиций остается покупка квартиры с целью сдачи в аренду, однако этот способ наименее доходный и наиболее долгий с точки зрения возврата вложений.

Внимание, мнение автора может не совпадать с позицией редакции ДомКлик. 

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