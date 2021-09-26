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Недвижимость
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Как и где найти агентство недвижимости на ДомКлик: советы эксперта

Дата публикации: 26 сен 2021
Как и где найти агентство недвижимости на ДомКлик: советы эксперта
Содержание

Покупка или продажа недвижимости — важное событие в жизни любого человека. И когда он прибегает к услугам третьей стороны, ему хочется быть уверенным, что за свои деньги он получит обслуживание на высоком уровне. 

Один из ключевых партнеров СберБанка — компания Zoltor24 рассказывает, как грамотно выбрать агентство недвижимости.

Партнерский материал

Зачем вообще нужны агентства недвижимости

Услуги агентства недвижимости способны во многом сэкономить время и нервы клиента, уберечь его от материальных потерь, гарантировать юридически чистую и оформленную по всем нормам сделку, а также обеспечить доступ к полной базе информации о необходимом объекте и оказать грамотную рекламную поддержку.

Все риелторские агентства, помимо агентов по недвижимости, имеют штат юристов, которые делают полную юридическую проверку объекта, составляют и собирают необходимые документы.

Также агентства недвижимости часто имеют партнерские отношения с банками и застройщиками, благодаря чему они могут предложить своим клиентам более выгодные условия по ипотечным программам, различные скидки.

Агентства всегда работают по договору и заботятся о своей репутации, гарантируя клиенту результат.

Семен Сарапулов, Соучредитель компании Zoltor24

Как и где найти агентство недвижимости на ДомКлик: советы эксперта №1

На что нужно обратить внимание при выборе агентства

✅ Первое, что говорит о квалификации специалиста, в том числе и агентства недвижимости, это народная молва. Причем не обязательно доверять отзывам на сайте самого агентства, почитайте в интернете, что говорят люди о сотрудничестве с той или иной организацией. Спросите своих знакомых и коллег, к кому они рекомендуют обратиться. 

✅ Сотрудничество с крупными банками и застройщиками подтверждает репутацию агентства, а его участие в различных профессиональных конкурсах и рейтингах может рассказать о качестве предоставляемых услуг.

✅ Важнейшим аспектом в выборе того или иного агентства выступает профессиональная подготовка его сотрудников. Чтобы это выяснить, нужно поинтересоваться дипломами и сертификатами, подтверждающими прохождение специализированных семинаров и курсов. Хорошим признаком станет членство агентства в различных профессиональных ассоциациях и гильдиях.

✅ Открытость — еще один признак хорошего агентства. Сотрудники по первому слову предоставляют документы, отвечают подробно на вопросы и пошагово рассказывают, что планируют предпринять по вашей сделке. Если с вами начинают разговаривать неясными, общими фразами — это должно настораживать. Грамотному сотруднику из хорошего агентства нечего скрывать от клиента.

Как найти агентство недвижимости на ДомКлик

Для этого необходимо выбрать компанию из рейтинга на ДомКлик в нужном городе. Рейтинг формируется на основе завершенных сделок агентами компании на ДомКлик за последние 12 месяцев. 

Как и где найти агентство недвижимости на ДомКлик: советы эксперта №2

На  странице компании вы можете увидеть рейтинг агентов компании, посмотреть оценки, отзывы и выбрать специалиста для сопровождения своей сделки.

Выбрать агентство недвижимости 

Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что лучше обращаться в проверенные и надежные агентства недвижимости, у которых имеются единые стандарты работы и профессиональный подход, которые могут гарантировать вам высокий, качественный сервис оказываемых услуг. 

Например, Zoltor24 — один из ключевых партнеров ДомКлик, обеспечивающий клиентам заботу, высокий сервис и скорость решения всех вопросов с недвижимостью

Стать партнером Zoltor24 можно оставив заявку на сайте либо обратившись к действующему партнеру сети.

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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