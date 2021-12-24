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Недвижимость
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И полмиллиарда не жалко — топ-5 элитных квартир России на Домклик

Дата публикации: 24 дек 2021
И полмиллиарда не жалко — топ-5 элитных квартир России на Домклик
Содержание

Нашли самые популярные среди пользователей сервиса недвижимости Домклик элитные квартиры России — в Москве и Санкт-Петербурге, естественно, и выяснили, почему так дорого и стоит ли оно того. Расположение, престиж, комфорт, известные соседи и невероятные интерьеры — какую недвижимость продают по полмиллиарда рублей, узнали у эксперта рынка. 

Цена имперского величия в центре Петербурга

Королевская квартира площадью 539 метров в историческом центре Санкт-Петербурга за 749 млн рублей. Квартира занимает первый и второй этажи рядового дома начала 20 века. Cнаружи дом никак не предвещает атмосферу, которая ждет внутри.

И полмиллиарда не жалко — топ-5 элитных квартир России на Домклик №1

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Здесь два входа. С улицы и через двор — без разницы, захочется надеть бахилы и сфотографироваться в практически музейных интерьерах, подробное описание которых излишне — 7 комнат, высота потолков — 3,7 метра, лепнина и стены с росписью, стилизованный текстиль и мебель. Лучше один раз увидеть. 

Сколько стоит жить на вершине мира

И полмиллиарда не жалко — топ-5 элитных квартир России на Домклик №2

Видовые апартаменты на 69 этаже площадью 269 метров в Башне «Москва» комплекса «Город столиц» за 664,3 млн рублей. Две спальни с гардеробными, три санузла, гостиная и столовая-кухня. Панорамные окна выходят на юго-запад Москвы — пространство наполнено светом. 

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В шаговой доступности вся инфраструктура Международного Делового центра «Москва-Сити», российского аналога мировых бизнес-кварталов — парижского Ла-Дефанс, лондонского Канэри-Уорф и нью-йоркского Уолл-стрит. 

Москва-Сити — комплекс небоскребов, где находятся офисы крупнейших компаний, жилая недвижимость, рестораны, магазины, культурно-развлекательные и выставочные пространства. Расположенный в 4 км от Кремля, Сити обладает удобной транспортной доступностью — рядом Кутузовский проспект и Третье транспортное кольцо, на экспрессе легко добраться до аэропорта Шереметьево. Дополнительный плюс — рядом набережная, где можно гулять, бегать и кататься на городском велосипеде. 

Недвижимость в Сити пользуется спросом. Ее востребованность объясняет уникальность локации. Сити — это единичный в России, узнаваемый объект. В сравнении с другими городами Москва отличается дорогой землей, поэтому здесь больше элитной недвижимости в высотках. Например, в Санкт-Петербурге популярные локации — Крестовский остров, Золотой треугольник, жилые комплексы возле озер. Там для элитной недвижимости характерна малоэтажность

И полмиллиарда не жалко — топ-5 элитных квартир России на Домклик №3
Игорь Горский,
Президент Российской гильдии риелторов

Еще одни супердорогие апартаменты площадью 300 метров расположены на 55 этаже Башни «Федерация». Цена — 499,9 млн рублей.

Дизайн-проект и инженерия пространства разработаны немецким декоратором Матиасом Шнайдером. «Не вижу смысла создавать дома, вылизанные и безжизненные, как мебельный салон», — говорит создатель интерьера в интервью и воплощает идею в реальность. В окружении небоскребов безлюдные апартаменты выглядят по-домашнему уютно. Здесь три ванные и гардеробные комнаты, две спальни, гостиная, кухня и кабинет. 

И полмиллиарда не жалко — топ-5 элитных квартир России на Домклик №4

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За полмиллиарда вход на смотровую площадку не ограничен

Бывали в Петербурге и не увидели ничего, кроме баров. Знакомо? Владельцы этой квартиры смогут совместить приятное с полезным.

Мансардная 9-комнатная квартира площадью 608 метров именно с тем видом на Санкт-Петербург, который представляется по пути в Северную столицу. На стрелку Васильевского острова, Зимний дворец, Кунсткамеру и Неву можно любоваться с собственной смотровой площадки.

Квартира расположена в историческом центре города, в Петроградском районе — рукой подать до Эрмитажа с его богатейшей коллекцией мировых произведений искусства, Петровской Акватории, знаменитых Сфинксов и Чижика-пыжика. 

И полмиллиарда не жалко — топ-5 элитных квартир России на Домклик №5

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И сама квартира могла бы дополнить список достопримечательностей Петербурга. Помимо четырех спален и ванных комнат, гостиной и библиотеки здесь есть зимний сад с тропическими растениями и прудом, бассейн, сауна и турецкая баня. В интерьере использованы несколько стилей — барокко сочетается с этническими элементами. 

Как отметил Игорь Горский, главный фактор формирования цены элитной недвижимости — это место. Люди готовы платить за то, чтобы жить в престижном районе с хорошей транспортной доступностью и красивым видом. Кроме локации большую роль играют комфорт, безопасность, экологичность, окружающая и внутридомовая инфраструктура.

Продается ли хваленое добрососедство Патриков? 

По легенде о «настоящих москвичах», по Булгакову, светской хронике и ресторанным ведомостям — всё самое интересное и даже мистическое на Патриарших прудах — в одном из самых престижных и дорогих районов Москвы. Многие знают его по сериалу «Беспринципные», а в народе называют просто — Патрики.

Здесь ловко сочетаются архитектура старой Москвы, модные рестораны, уютные скверы, дорогие автомобили, нарядные люди и местные жители, которые бегают и выходят погулять с собаками вокруг пруда. Летом — лебеди и террасы, зимой — каток и елка. 

Вот и невероятно дорогая пятикомнатная квартира в ЖК «Патриарх» тоже здесь, на Малой Бронной. Улица является главным гастрономическим маршрутом и модным променадом Патриков — бок о бок соседствуют известные рестораны, за столиками которых можно встретить знаменитостей.

И полмиллиарда не жалко — топ-5 элитных квартир России на Домклик №6

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Скучать жителям Патриков не приходится. Клубный дом ЖК «Патриарх» расположен в центре столичной жизни, но на охраняемой территории. Жителям доступен круглосуточный консьерж-сервис. Внутри дома есть спортзал, бассейн, подземная парковка, переговорные и даже сигарные комнаты. 

По словам Игоря Горского, добавочную стоимость квартир премиального сегмента формируют возможности дома — это консьерж-сервис, такая внутридомовая инфраструктура, как фитнес-клуб, кафе, общественные пространства. Еще один фактор — соседи. Покупая квартиры в клубных домах и жилых комплексах, люди стремятся к однородному социальному окружению, жизни в привычной культурной среде.

​​Квартира включает в себя гостиную-столовую с камином, кухню, мастер-спальню с ванной и гардеробной, спальни с отдельными ванными комнатами, кабинет, гостевой санузел. В отделке использованы натуральные материалы — дерево, камень, кожа. Высота потолков — 3,2 метра. Из окон открывается вид на Патриаршие пруды и сквер. Цена квартиры — 494,5 млн рублей.

Выбрать квартируна Домклик

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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