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Недвижимость
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Глаза боятся, а руки делают: как я взяла ипотеку и перевезла маму в Москву

Дата публикации: 29 июн 2021
Глаза боятся, а руки делают: как я взяла ипотеку и перевезла маму в Москву
Содержание

Сразу оговорюсь, слово «ипотека» для меня всегда было откуда-то из параллельной Вселенной взрослых и серьёзных людей. Я и потребительского кредита за свою жизнь ни разу не брала, не покупала в кредит технику, и уж точно не собиралась брать на себя обязательства перед банком на миллионы рублей. Но так получилось, что открыла я свою кредитную историю весьма эффектно.

Я родилась и выросла в Самаре

Город достаточно большой, но амбиций больше. Поэтому сразу после окончания университета я уехала в Москву — в полное надежд будущее. В столице сначала снимала квартиру на двоих с подругой, потом нашла однушку за МКАДом с бабушкиным ремонтом, а затем уже перебралась поближе к центру в двушку. В своём городе остался родительский дом, куда всегда можно вернуться, друзья детства и Волга, а в Москве я вольная птичка: куда хочу, туда лечу — и меня это вполне устраивало.

В 2019 году всё изменилось

После смерти близкого человека моя мама поняла, что не может и не хочет больше оставаться в нашем городе. Проблемы надо было решать, и единственным возможным решением была ипотека: жить я хотела и дальше в Москве, а мама — рядом со мной. Сначала разговоры об этом были весьма пространные, на перспективу: да, надо, но немного позже. Но тут каким-то волшебством появились покупатели на нашу самарскую трешку, готовые оформить сделку хоть завтра, а моя подруга решила продать свою отличную двухкомнатную квартиру в Москве.

К такому стремительному развитию я была не готова

Но глаза боятся, а руки делают. А делать надо было прямо сейчас. На себя взять ипотеку мама не могла — на 20 лет банк бы ей кредит не одобрил. Я посмотрела в интернете банки, выдававшие ипотеку, и остановилась на Сбере. Ставки приемлемые, условия подходят, ну и репутация главного банка страны для меня, совсем неискушённой в финансовых делах, была успокоением.

Быстренько подала заявку — примерно через час пришла смска. Смотрела на уведомление минут пять, не решаясь открыть — вдруг отказ по ипотеке. Решилась, читаю — «Вам одобрена ипотека Сбербанка». Реакция, конечно, была неоднозначная — то ли радоваться, то ли плакать, или и то, и другое. С одной стороны, мы удачно решаем проблему моего самого близкого человека. С другой — я полностью меняю привычную жизнь, которая до этого меня вполне устраивала.

Дальше всё немного как в тумане

Спасибо, риелторы с обеих сторон и менеджеры СберБанка давали четкие и понятные инструкции, что и как делать — мне оставалось только им следовать. Два дня отпуска на поездку в Самару, продажа квартиры — деньги с неё и пошли на первоначальный взнос, выписка из квартиры. Потом возвращение в Москву, получение денег в банке и покупка новой квартиры.

Опять неделя на поездку в Самару, оперативный сбор всего нажитого. И вот мы с мамой и двумя котами на заднем сиденье едем за грузовиком с нашими пожитками в сторону нового, но пока еще незнакомого нам дома.

 Новоиспечённые москвичи

Осознание пришло не сразу

Честно, когда я получила документы на новую квартиру, чувства были противоречивые. Как буду жить с мамой, давно ведь привыкла жить одна? Придётся ли мне ограничивать себя во всём, или я смогу жить как и раньше? Как буду планировать эти ежемесячные платежи, а вдруг не будет денег — нас что, выселят на улицу?

Но уже через год я смогла снимать квартиру в Москве и при этом по возможности досрочно выплачивать ипотечный кредит. Мама довольна, коты тоже вроде счастливы — из некогда самарских дворовых котят превратились в солидных московских жителей.

Я по-прежнему тот же свободный человек

И да, во Вселенную взрослых и серьёзных людей переселяться тоже не пришлось. Я по-прежнему тот же свободный человек, только теперь ещё и обладатель собственной квартиры со счастливыми жильцами в ней.

Расскажите, как вы решились на ипотеку и присылайте ваши истории на news@domclick.ru — вдохновляйте читателей на этот смелый и важный шаг😊

Москва
Личный опыт
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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