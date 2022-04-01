Где в Омске дешевле всего снять квартиру
Рассказываем, где в Омске аренда квартиры будет самой дешевой. Данные подготовлены аналитическим центром Домклик и основаны на анализе тысяч объявлений, актуальных на середину марта 2022 года.
В каком округе дешевле всего снять однокомнатную квартиру
Согласно данным, самые дешевые съемные квартиры можно найти в промышленном Октябрьском округе, где цена аренды стартует от 10,4 тыс. рублей за однушку. Самые дорогие для аренды однокомнатные квартиры сосредоточены влевобережной части города в Кировском округе с ценником в 16 тыс. рублей.
Средняя стоимость месячной аренды однокомнатных квартир по городу — 13,7 тыс. рублей, такие квартиры можно найти в Центральном округе.
В каком округе дешевле всего снять двухкомнатную квартиру
Лидером среди дешевых съемных двушек остается Октябрьский округ с ценником в 12 тыс. рублей. Самые дорогие двухкомнатные квартиры расположены в Центральном округе истоят 19,3 тыс. рублей, а средние по стоимости в 16 тыс. рублей можно найти в Кировском округе.
В каком округе дешевле всего снять трехкомнатную квартиру
Дешевле всего аренда трехкомнатной квартиры в Омске обойдется в Советстком округе — 18,8 тыс. рублей. А лидером по дороговизне остается Центральный округ с ценником в 29,1 тыс. рублей.
Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Омске составляет 25 тыс. рублей. Это значит, что снимая трешку в Советском округе, можно сэкономить больше 6 тысяч рублей.