Где купить квартиру в Волгограде
Волгоград — один из самых длинных городов России — вытянут «питоном» вдоль берега Волги на 110 км. Выясняем, где удобнее жить и сколько стоит купить квартиру в знаменитом на весь мир городе-герое.
Расположение и история
Волгоград расположен на юго-востоке России, на западном берегу Волги.
Город-миллионник, основанный в 1589 год успел поменять три имени: Царицын, Сталинград и Волгоград.
В годы Великой Отечественной Сталинграду из бывшего торгового «Шанхая на Волге» и «русского Чикаго» было суждено превратиться в город-символ воинской доблести.
Несломленный Сталинград буквально возрождали из руин — масштабно и с размахом. Доминантным стилем в новой застройке стал «сталинский ампир» — монументальные архитектурные ансамбли украшают почти весь центр города.
Инфраструктура
Застройка здесь, исходя из специфики расположения, тоже весьма хаотичная: постоянно сменяющие друг друга высотки, частный сектор, промзоны и вообще незастроенные степные участки.
В городе с такой специфической планировкой не обойтись без транспортных проблем. Главные транспортные артерии Волгограда: Первая, Вторая и Третья Продольные Магистрали. Вторая Продольная к тому же еще и самая длинная улица России, ее протяженность — более 50 км. Пробки, особенно в утреннее и вечернее время, неизбежны.
Сколько стоит недвижимость в Волгограде
Следить за изменением цен на жилье в России можно онлайн в проекте «Открытые данные». Данные обновляются ежедневно.
Согласно рейтингу «Открытых данных» от ДомКлик средняя стоимость квадратного метра в волгоградской новостройке — 48 441 рубль, во «вторичке» — 54 784 рубля (данные предоставлены за последние 30 дней с момента публикации).
Выбрать квартиру в Волгограде
В каком районе Волгограда купить квартиру
Административно Волгоград разделен на восемь районов: Тракторозаводской, Краснооктябрьский, Дзержинский, Центральный, Ворошиловский, Советский, Кировский, Красноармейский.
Тракторозаводской район
Тракторозаводской, или попросту Тракторный — самый северный район Волгограда, граничит с Краснооктябрьским, а также с городом-спутником Волжским и Городищенским районом Волгоградской области. И по территории, и по количеству населения, Тракторный занимает 4-е место среди восьми районов города.
Тракторный характеризуется достаточно эклектичной застройкой: в его старой части преобладает «сталинский ампир». Относительно новые микрорайоны (Спартановка, ГЭС, Водстрой) в основном застроены многоэтажками и хрущевками, поселок Латошинка — территория дорогих коттеджей.
На выезде находится крупнейшая гидроэлектростанция Европы — Волжская ГЭС. Технологическое «чудо» мостом соединяет два города — Волгоград и соседний «спутник» Волжский.
Цены на жилье здесь более чем щадящие. Однокомнатная вторичка будет стоить около 1,4 млн рублей, новые жилые комплексы предлагают квартиры в среднем за 2,6 млн рублей.
Выбрать квартиру в Тракторозаводском районе Волгограда
Краснооктябрьский район
Краснооктябрьский район, или в народе Красный, граничит с Тракторозаводским, Центральным и Дзержинским районами и занимает почетное третье место по количеству населения.
Застройка Краснооктябрьского района новыми домами проходит медленно, но верно. За последние годы здесь возвели достаточно много комфортабельных жилых комплексов.
Жилье на Красном пользуется популярностью, хотя недорогим его сложно назвать. Это во многом обусловлено прекрасным расположением района — оставаясь спальным, он очень близко и удобно расположен к центру.
Однокомнатная вторичка здесь обойдется примерно в 1,8 млн рублей, новостройка — в 2,9 млн рублей.
Выбрать квартиру в Краснооктябрьском районе Волгограда
Дзержинский район
Дзержинский — самый большой район Волгограда. В полосе сменяющих друг друга районов, Дзержинский стоит немного особняком, «над городом», гранича с Краснооктябрьским, Центральным и Ворошиловским, а также с Городищенским районом Волгоградской области.
Здесь одни из самых высоких показателей по городу в плане социальной и экономической инфраструктуры. По Дзержинскому проходят Вторая и Третья Продольные и проспект им. Жукова, выходящий на Московскую трассу. Также здесь действует крупная транспортная развязка «Самарский разъезд».
В 15 км от Дзержинского находится район Гумрак, в котором расположены «воздушные ворота города» — международный аэропорт Волгограда.
Дзержинский может похвастаться и активной застройкой современными ЖК. Особенное расположение позволяет расстраивать «вытянутый город» не только вдоль Волги, но и раздвигать его границы в ширину.
Цены на жилье демократичностью не отличаются. Однокомнатная вторичка в среднем стоит 2 млн рублей, новостройка — 2,3 млн рублей.
Выбрать квартиру в Дзержинском районе Волгограда
Центральный район
Центральный — самый маленький по территории район города. Но вопреки своим размерам, он, конечно, и самый главный.
Здесь сосредоточены основные исторические и архитектурные памятники Волгограда, в том числе и знаменитый на весь мир Мамаев Курган — памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы».
Центральный — один из самых зеленых и экологичных районов Волгограда. Здесь расположен Центральный парк, Комсомольский сад с детскими аттракционами и колесом обозрения и недавно доведенный до ума «Парк Дружбы» с обустроенными велодорожками, фонтанами и тенистыми аллеями.
В Центральном районе сосредоточилась и вся культурная жизнь Волгограда: крупные музеи и галереи, Новый экспериментальный театр, кукольный театр, музыкальный театр, Волгоградский планетарий, цирк. Все самые популярные кофейни, бары и рестораны Волгограда тоже находятся в пределах центра.
Центральный район — важнейший транспортный узел города. Тут расположен главный железнодорожный вокзал «Волгоград-I», здание которого является красивейшим памятником архитектуры. В шаговой доступности от железнодорожного находится и автовокзал. На открыточной Центральной набережной (им. 62 Армии) возвышается Волгоградский речной порт — крупнейший в Европе.
Жилье в Центральном районе дорогое, цены самые высокие по городу. Новая застройка практически не ведется, существующий жилой фонд сохранился примерно с 40-50-х гг. Это, в основном, 5-6-этажные «сталинки» большой планировки и с высокими потолками.
Однокомнатная вторичка выйдет примерно в 2,9 млн рублей, новостройка — в 3,4 млн рублей.
Выбрать квартиру в Центральном районе Волгограда
Ворошиловский район
Ворошиловский район граничит с Дзержинским, Центральным и Советскими районами. Это (после Центрального) один из самых маленьких районов города.
Над районом гордо реют две бело-голубые башни ЖК «Алые Паруса» — самые высокие здания Поволжья.
Ворошиловский имеет важное транспортное значение — здесь расположен вокзал «Волгоград II» и Волгоградский грузовой речной порт. Также на границе Ворошиловского и Советского проходит крупная железнодорожная развязка. Вдоль района тянутся Первая, Вторая и Третья Продольные.
Жилье в Ворошиловском достаточно дорогое. Однокомнатная вторичка будет стоить примерно 2,1 млн рублей, новостройка — 3,3 млн рублей.
Выбрать квартиру в Ворошиловском районе Волгограда
Советский район
Советский граничит с Ворошиловским и Кировским районом.
Район носит негласное звание «легких города» — здесь находится уникальный ландшафтно-экологический комплекс «Горная поляна» с масштабными территориями лесных массивов и природными родниками.
Жилой фонд Советского района составляют, в основном, «хрущевки» и развитый жилой сектор.
Ценник на жилье невысокий: однокомнатная вторичка — примерно 1,9 млн рублей, новостройка — 2,3 млн рублей.
Выбрать квартиру в Советском районе Волгограда
Кировский район
Кировский — образцовый спальный район в классическом его понимании. С юга он граничит с Советским, с севера — с Красноармейским районами.
Жители Кировского не часто выбираются в центр города — район удален от него на 15 км. Уже четверть века любимое место отдыха горожан — Набережная Высоцкого (в народе — «Обрыв») с установленным на ней памятником артисту.
Экологическая обстановка в районе вполне приемлемая. А вот по уровню преступности Кировский определенно вызывает вопросы.
Жилье тут недорогое: однокомнатная вторичка — 1,6 млн рублей, новостройка — 2 млн рублей.
Выбрать квартиру в Кировском районе Волгограда
Красноармейский район
Красноармейский — самый южный и крупный район Волгограда. Это подобие «государства в государстве», чуть ли на автономная территория в черте города. Неофициально район делится на две части: Доканальную и Заканальную. Центра у района тоже фактически два: Доканальный расположен на бульваре Энгельса, центр Заканалья — пересечение проспектов героев Сталинграда и 40 лет ВЛКСМ, рядом со зданием кинотеатра «Юбилейный».
В Красноармейском начинает свое течение Волго-Донской канал, через воды которого Волгоград связан с Каспийским, Черным, Балтийским и Белыми морями, Москвой и Петербургом.
Жилищный фонд Красноармейского неоднороден: есть «сталинки», «хрущевки», развит частный сектор, активно строятся новые ЖК. Цены на жилье здесь совсем невысокие, что объясняется приличной отдаленностью и обособленностью района.
Однокомнатная вторичка стоит примерно 1,2 млн рублей, новостройка — 1,3 млн рублей.