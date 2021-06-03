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Недвижимость
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Где купить квартиру в Ростове-на-Дону

Дата публикации: 03 июн 2021
Где купить квартиру в Ростове-на-Дону
Содержание

Выясняем, где покупать недвижимость в «казачьей столице» России.

Расположение и инфраструктура

Сегодня Ростов-на-Дону — это город-миллионник и столица Южного федерального округа, расположенный на обеих сторонах Дона. Отсюда рукой подать до двух самых теплых морей России: около часа на машине до Азовского, и 4-5 часов — до Черного.

Также это важнейший транспортный узел Юга России: здесь находится управление Северо-Кавказской железной дороги, международный торговый порт, также через город проходит несколько трасс федерального и регионального значения.

Основная часть города располагается на правом берегу Дона. Левый берег — знаменитый Левбердон — любимое месте отдыха ростовчан. Здесь, в основном, сосредоточены промышленные предприятия, торгово-развлекательные центры, рекреационные зоны и построенный к Чемпионату Мира по футболу стадион «Ростов Арена».

По городу ростовчне передвигаются на автобусах, троллейбусах и трамваях. Планировка города удобная — районы логично разделены на поселения с хорошей инфраструктурой.

Застройка, в основном, ведется за пределами центра, в котором стараются сохранить исторический колорит южого купеческого города.

Сколько стоит недвижимость в Ростове-на-Дону

Следить за изменениями цен на жилье в России можно онлайн в проекте «Открытые данные».

Согласно рейтингу «Открытых данных» от ДомКлик, средняя стоимость квадратного метра в ростовской новостройке 69 425 рублей, во вторичке немного дешевле — 69 091 рубль (данные предоставлены за 30 последних дней с момента публикации).

Выбрать квартиру в Ростове-на-Дону

В каком районе Ростова-на-Дону купить квартиру

Административно Ростов-на-Дону делится на 8 районов: Ворошиловский, Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Первомайский, Пролетарский и Советский.

Ворошиловский район

Большая часть территорий современного Ворошиловского района перешли ему в «наследство» от соседнего Октябрьского вместе с крупными промышленными предприятиями. Здесь достаточно поликлиник, школ, спортивных объектов. На прогулки жители Ворошиловского отправляются в парк «Дружба» и Щепкинский лес.

За Северным водохранилищем расположен Северный жилой массив — самый крупный в городе, застроенный многоэтажками.

Жилье недорогое. Однокомнатная вторичка стоит примерно 2,5 млн рублей, новостройка — 3,1 млн рублей.

Выбрать квартиру в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону

Где купить квартиру в Ростове-на-Дону №1

Железнодорожный район

Территория Железнодорожного района проходит вдоль самого берега Дона. Как понятно из названия, здесь находится и главный железнодорожный вокзал Ростова, а главное место в экономике района отводится Ростовскому отделению Северо-Кавказской железной дороги.

Железнодорожный — очень зеленый район: на его территории находится один из крупнейших ботсадов России Ботанический сад ЮФУ, парк имени Анатолия Собино, живописная Кумженская роща.

Однокомнатная вторичка будет стоить в Железнодорожном около 2,7 млн рублей, новостройка — 2,6 млн рублей.

Выбрать квартиру в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону

Где купить квартиру в Ростове-на-Дону №2

Кировский район

Кировский — это исторический центр Ростова-на-Дону. Здесь расположены все главные административные органы ЮФО, Ростовской области и самого города, офисы крупных торговых и финансовых компаний, главные памятники архитектуры, модные бары и рестораны, театры и музеи.

Также здесь в избытке крупных парков и прогулочных зон: Парк имени Первого Мая, занимающий территорию бывшей Ростовской крепости и являющийся памятником археологии; Покровский сквер; сквер имени Михаила Лермонтова; красавица Большая Садовая с галереей памятников архитектуры по обеим сторонам; и, конечно, главная набережная Дона — одна из самых популярных достопримечательностей города с прогулочными катерами и теплоходами, оригинальными скульптурами.

Кировский район неповторим по своей застройке, многие здания относятся к архитектурным шедеврам, но в то же время многие имеют высокий процент износа. Также здесь организовано активное комплексное строительство новостроек бизнес-класса. Особенной популярностью у застройщиков пользуется территория вокруг открыточной набережной Дона.

Как и положено центру города, недвижимость здесь самая дорогая. Однокомнатная вторичка выйдет примерно в 4,5 млн рублей, новостройка — 4,2 млн рублей.

Выбрать квартиру в Кировском районе Ростова-на-Дону

Где купить квартиру в Ростове-на-Дону №3

Ленинский район

Ленинский — крупный промышленный и торговый район — может похвастаться званиями самого студенческого района города и района с самыми высокими новостройками.

Для прогулок у жителей Ленинского в распоряжении парк имени 8 марта и Городской парк имени Максима Горького — старейший парк Ростова-на-Дону.

Историческая застройка района — это, в основном, малоэтажки «купеческой эпохи» и современные высотки. Новая застройка осуществляется комплексно и точечно.

Однокомнатная вторичка здесь будет стоить примерно 3,5 млн рублей, новостройка — 3,6 млн рублей.

Выбрать квартиру в Ленинском районе Ростова-на-Дону

Где купить квартиру в Ростове-на-Дону №4

Октябрьский район

Это классический спальный район поствоенной и современной застройки. Жители Октябрьского любят проводить время в парке имени Октября, парке Строителей, Комсомольском и Георгиевском скверах.

Также здесь находится один из крупнейших в Европе зоопарков.

Однокомнатная квартира во вторичке здесь стоит примерно 2,2 млн рублей, в новостройке — 2,7 млн рублей.

Выбрать квартиру в Октябрьском районе Ростова-на-Дону

Где купить квартиру в Ростове-на-Дону №5

Первомайский район

Первомайский — еще один типичный спальный район Ростова с приемлемой инфраструктурой и крепким жилым фондом.

С чем повезло жителям района, так это с местами для прогулок: здесь находится Парк культуры и отдыха имени Николая Островского — самый крупный в Ростове, Парк Авиаторов, а также искусственный водоем, названный «Ростовским морем».

Однокомнатная вторичка обойдется порядка 2 млн рублей, новостройка — 2,8 млн рублей.

Выбрать квартиру в Первомайском районе Ростова-на-Дону

Где купить квартиру в Ростове-на-Дону №6

Пролетарский район

Пролетарский район особенно известен в историческом контексте — в его состав входит бывшая станица Александровка и Нахичевань — в прошлом отдельный город, основанный переселенными из Крыма армянами. Старая Нахичевань и сегодня завораживает неповторимостью своих затейливых улиц и уютных двориков.

Здесь же расположена самая большая площадь города — Театральная, доминанта которой — Ростовский театр драмы имени Горького. Макет его здания — шедевр эпохи конструктивизма — представлен в Лондонском музее истории архитектуры в компании с московским собором Василия Блаженного.

Жители Пролетарского района выбираются на прогулки в Парк имени Октябрьской революции и на знаменитый Зеленый остров с благоустроенными пляжами и базами отдыха.

Однокомнатная вторичка тут стоит около 3 млн рублей, новостройка — 2,7 млн рублей.

Выбрать квартиру в Пролетарском районе Ростова-на-Дону

Где купить квартиру в Ростове-на-Дону №7

Советский район

Советский район замыкает город с запада. Это благоустроенный район с крупными «зелеными» территориями: парк «Солнечный город», Дортмундский сквер, Соловьиная роща.

Самым престижным местом для покупки недвижимости в Советском считается Левенцовка — бывшая станица, а сейчас — «город в городе», элитный спальный район с прекрасно организованной инфраструктурой.

Однокомнатная вторичка в Советском будет стоить около 2,6 млн рублей, новостройка — 2,4 млн рублей.

Выбрать квартиру в Советском районе Ростова-на-Дону

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Где купить квартиру
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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