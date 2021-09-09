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Недвижимость
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Где купить квартиру в Москве до 5 млн рублей

Дата публикации: 09 сен 2021
Где купить квартиру в Москве до 5 млн рублей
Содержание

Рассказываем, в каких районах Москвы можно купить недорогую квартиру стоимостью до 5 млн рублей. Бонусом — чек-лист того, что обязательно стоит проверить перед покупкой.

Какие квартиры можно купить в Москве до 5 млн рублей

В Москве средняя цена за кв. м составляет примерно 274 тыс. рублей: цена за «квадрат» на вторичном рынке — 241 тыс., в новостройке — 307 тыс. Цены актуальны на момент публикации материала, узнать подробности можно на странице проекта Открытые данные.

За 5 млн можно купить квартиру в Москве, но жилье будет маленьким по площади. Будьте готовы, что средняя площадь такой квартиры-студии составит около 18 кв. м.

А есть ли вообще в Москве такие квартиры

Да. Формат небольших квартир-студий — один из самых привлекательных в столице среди недорогого жилья — и для покупателей, и для продавцов, и для застройщиков, и для инвесторов.

На ДомКлик — одном из крупнейших сервисов по поиску и сделкам с недвижимостью в России — сейчас насчитается более 700 предложений в Москве стоимостью до 5 млн. Так что найти относительно недорогое жилье в столице вполне реально.

Где искать квартиры в Москве до 5 млн: районы города

Основные локации для поиска дешевого жилья удалены от центра города. Варианты преимущественно сосредоточены на востоке, юго-востоке, севере столицы, а также в Новой Москве, Зеленограде и Троицке.

Общая тенденция такая: чем дальше от центра, тем выше вероятность найти что-то в рамках заданной суммы.

Выбрать квартиру в Москве до 5 млн

Как найти и купить квартиру в Москве до 5 млн

Сделать это можно самостоятельно или с помощью риелтора. Если вы уверены в своих силах и это уже не первая ваша покупка — действуйте сами. Если же это ваша первая квартира или вы ищете и покупаете ее из другого города, лучше обратиться к профессиональному агенту по недвижимости.

В любом случае сделать первоначальный поиск и прицениться вы всегда можете сами. Используйте карту и фильтры поиска — наверняка найдете подходящий вариант, который затем сможете показать своему риелтору или обсудить с семьей.

Если вы покупаете квартиру в ипотеку, рекомендуем воспользоваться скидкой на ставку 0,3% от Сбера — скидка действует при покупке жилья на ДомКлик на вторичном рынке. Ниже — ссылка на поиск таких квартир в Москве.

Квартиры до 5 млн со скидкой 0,3% на ставку

Что стоит проверить перед покупкой квартиры

Если сомнения возникли или вам не хочется тратить время на проверки, воспользуйтесь услугой ДомКлик «Юридическая проверка».

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Москва
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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