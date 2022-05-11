Где больше всего выгодных предложений о продаже жилья — исследование Домклик
Аналитический центр Домклик провел исследование — где в России больше всего объявлений с отметкой «Выгодное предложение»*. По итогам апреля 2022 года регионами-лидерами с наибольшей долей таких объявлений стали Республика Саха (12%), Красноярский край (12%), Амурская область (11%), Ханты-Мансийский автономный округ (9%) и Республика Чувашия (9%).
Напомним, что в конце 2021 года сервис Домклик запустил новую опцию, которая позволяет выделять в поиске объявления о продаже квартир на вторичном рынке с выгодной ценой. Алгоритм анализирует ряд критериев, в т.ч реальные сделки купли-продажи Сбербанка — отметка «Выгодное предложение» присваивается на предложения с действительно выгодной ценой.
Значок «Выгодное предложение» получают объявления с привлекательной ценой. Всё делает алгоритм Домклик автоматически, который сравнивает опубликованные объявления, анализирует сделки купли-продажи Сбербанка и находит предложения с выгодной ценой. Объявления с такой отметкой — своеобразный маркер для покупателя, а для продавцов это — дополнительная помощь в продаже недвижимости. В среднем, такие объявления просматривают на 55% больше обычных, по ним также делают на 50% больше звонков.
В каком регионе выгодно купить квартиру — рейтинг на графике
При этом, по данным аналитиков Домклик, в разрезе городов рейтинг выглядит следующим образом: Красноярск (доля таких объявлений достигает 15%), Махачкала (13%), Якутск (13%), Мурино (13%) и Благовещенск (12%).
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В каком городе выгодно купить квартиру — рейтинг на графике
Для получения отметки «Выгодное предложение» объявление должно соответствовать следующим критериям:
- квартира должна продаваться на вторичном рынке
- объявление должно содержать минимум 5-7 фотографий и подробное описание с параметрами
- цена на квартиру должна быть оптимальной — алгоритм Домклик сравнивает похожие квартиры, в т.ч анализирует реальные сделки купли-продажи Сбербанка и отмечает объявления, в которых цена действительно выгодная
Такие объявления получают значок «Выгодное предложение» и проходят фильтр автоматической модерации качества — никаких дополнительных действий от продавца или агента, размещающего объявления, не нужно.
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*В исследовании рассматривались города, в которых опубликовано более трех тысяч объявлений (для регионов – более пяти тысяч). Была рассчитана доля объявлений со стикером «Выгодное предложение» и произведена сортировка городов по убыванию.