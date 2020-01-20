Энергоэффективный дом: что это и в чем плюсы
Таблички с указанием класса энергоэффективности появляются на многих домах. Что они означают? Вместе с генеральным директором управляющей компании «КВС-Сервис» Вадимом Ушаковым разбираемся, что такое энергоэффективность и в чем преимущества таких домов для жителей.
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Что такое энергоэффективность
Энергоэффективность — это рациональность в потреблении ресурсов, и в первую очередь тепловой энергии на подогрев воды для горячего водоснабжения и отопления. Класс энергоэффективности закладывается еще на этапе проектирования дома.
Для большинства жителей классификация энергоэффективности непонятна, и при выборе квартиры они далеко не всегда обращают на нее внимание. Между тем, это очень важная характеристика: чем выше класс энергетической эффективности, тем больше экономия на ресурсах, тем комфортнее проживание в доме. И для тех покупателей, которые это понимают, для них современные энергосберегающие решения в доме входят в перечень ключевых критериев при выборе жилья.
Генеральный директор управляющей компании «КВС-Сервис» Вадим Ушаков
Будет ли здание удерживать тепло, зависит от многого: начиная от планировки помещений и заканчивая качеством утеплителя для стен и кровли, коэффициентом сопротивления теплопередачи стеклопакетов, дверей и самой системы отопления. Все это позволяет дому удерживать тепло и не потреблять ресурс впустую, отсюда и экономия.
Экономия в энергоэффективных домах
Разница между домами категорий А и С может составить 10-15% от общей суммы за коммунальные услуги. Если сравнивать с домами старого фонда, то цифры, конечно, могут быть другими. Такие дома могут напрасно расходовать больше 50% приходящих в здание ресурсов. Например, тепло уходит из здания из-за некачественных стеклопакетов, которые сквозят и пропускают холод.
Это вынуждает жильцов включать обогреватели раньше, чем в домах с более высоким классом энергетической эффективности, или запускать дополнительные приборы для отопления, которые также расходуют электричество. Протечки труб становятся причиной дополнительных платежей за воду. Кроме того, если в доме нет индивидуального теплового пункта и горячая вода приходит с ТЭЦ, значительное количество тепла теряется при транспортировке от ТЭЦ к квартире.
ЖК «Континенты», класс энергоэффективности А
Дополнительные плюсы для жителей энергоэффективных домов
Энергоэффективность — это еще и стабильный, ровный микроклимат в доме. Когда теплопотери у дома высокие, приходится поддерживать подачу тепла. Водяные и электрические обогреватели сжигают кислород, человеку становится душно, он проветривает помещение, и процесс идет по второму кругу.
Конечно, намного комфортнее жить в доме с высокой энергетической эффективностью: погодозависимая автоматика учитывает температуру за окном и корректирует уровень нагрева теплоносителя, подает в помещение оптимальное количество гигакалорий. Из окон не будет сквозняка, что убережет от простуды.
Можно посмотреть на этот вопрос еще шире, не только исходя из экономии на коммунальных платежах. Энергоэффективность — это разговор про ответственное отношение к потреблению ресурсов в целом. Стремясь к энергоэффективности сегодня, мы даем верные ориентиры подрастающему поколению, воспитывая в нем ответственное отношение к использованию ресурсов.
Дом с высоким классом энергоэффективности оборудован системами сложной автоматики
Такие системы нуждаются в тонкой настройке, включают погодное регулирование и теплоучет. Работа с этими системами предъявляет повышенные требования к квалификации инженерно-технического персонала. Очевидно, что простого слесаря-сантехника со средним специальным образованием здесь будет недостаточно, нужны специалисты с высшим инженерным образованием.
Большинство домов ГК «КВС» имеет класс энергоэффективности А (очень высокий), и при обслуживании мы учитываем многие факторы, например, что для фасадов на северной и на южной сторонах дома предусмотрены различные тепловые режимы.
Клубный дом G9, класс энергоэффективности А
Важно эффективно использовать электроэнергию для освещения, интегрируя системы управления освещением и диспетчеризации. Для работы с этими системами нужны подготовленые специалисты. И чем больше умной автоматики на доме, тем сложнее в итоге этот дом в обслуживании.
С другой стороны, все это — внутренние вопросы управляющей организации. Для жильцов такой дом комфортнее, мы получаем минимум жалоб на отопление, напор воды, холодные стены и так далее. А для управляющей компании удовлетворенность жителей домом и его эксплуатацией — самая главная цель работы.
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