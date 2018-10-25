Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
1 мин
14K

Единая авторизация для клиентов и партнеров ДомКлик

Дата публикации: 25 окт 2018
Единая авторизация для клиентов и партнеров ДомКлик

Теперь агенты могут регистрироваться в ДомКлик PRO на тот же номер телефона, который они используют для авторизации на ДомКлик.

Ранее из-за технических ограничений партнеры не могли зарегистрироваться на ДомКлик PRO, если уже указали свой номер при регистрации на ДомКлик в качестве клиента. 

Напомним, в феврале 2018 был запущен улучшенный сервис для партнеров Сбербанка в сфере недвижимости — ДомКлик PRO. Сервис включил в себя весь необходимый для клиентов функционал и инструменты, необходимые для работы партнеров — агентств недвижимости и застройщиков. ДомКлик PRO — это по сути единая система для проведения сделок.

Рекомендуем 

Новый процесс работы с ипотечной сделкой после одобрения

Быстрая загрузка объявлений и отчеты о размещении

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
795
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал