1 мин
14K
Единая авторизация для клиентов и партнеров ДомКлик
Дата публикации: 25 окт 2018
Теперь агенты могут регистрироваться в ДомКлик PRO на тот же номер телефона, который они используют для авторизации на ДомКлик.
Ранее из-за технических ограничений партнеры не могли зарегистрироваться на ДомКлик PRO, если уже указали свой номер при регистрации на ДомКлик в качестве клиента.
Напомним, в феврале 2018 был запущен улучшенный сервис для партнеров Сбербанка в сфере недвижимости — ДомКлик PRO. Сервис включил в себя весь необходимый для клиентов функционал и инструменты, необходимые для работы партнеров — агентств недвижимости и застройщиков. ДомКлик PRO — это по сути единая система для проведения сделок.
Рекомендуем
Новый процесс работы с ипотечной сделкой после одобрения
Быстрая загрузка объявлений и отчеты о размещении
Ольга Маслевская
Автор статьи
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах