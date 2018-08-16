Двухуровневые квартиры и панорамные окна в «Датском квартале»
Сбербанк аккредитовал 3 корпус нового комплекса от московского застройщика ФСК «Лидер».
О комплексе
ЖК«Датский квартал» предлагает 1035 квартир с различными планировками, в том числе двухуровневые квартиры, квартиры с панорамным остеклением, с окнами в ванной.
Комплекс расположен рядом с Москвой, в поселке Нагорное, менее чем в 1 км от МКАД. Проект включает в себя социальную и коммерческую инфраструктуру: школу и два детских сада, медицинский центр, магазины, кафе и бытовые сервисы.
Застройщик — финансово-строительная корпорация «Лидер».
Проверено Сбербанком
Сбербанк аккредитовал третий корпус жилого комплекса «Датский квартал».
Отдел аккредитации Сбербанка подтвердил соответствие всем критериям: нормативам финансовой устойчивости объекта и застройщика, отсутствию негативной информации о застройщике и соответствию требованиям 214-ФЗ.
Стоимость квартир в «Датском квартале» начинается от 2,5 млн рублей. По словам коммерческого директора ФСК «Лидер» Ольги Тумайкиной, к моменту сдачи корпуса цена увеличится в среднем на 18%.
Проект реализовывается в пять очередей. Первая очередь будет завершена в 2021 году.