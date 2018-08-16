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Недвижимость
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Двухуровневые квартиры и панорамные окна в «Датском квартале»

Дата публикации: 16 авг 2018
Двухуровневые квартиры и панорамные окна в «Датском квартале»
Содержание

Сбербанк аккредитовал 3 корпус нового комплекса от московского застройщика ФСК «Лидер».

О комплексе

ЖК«Датский квартал» предлагает 1035 квартир с различными планировками, в том числе двухуровневые квартиры, квартиры с панорамным остеклением, с окнами в ванной.

Комплекс расположен рядом с Москвой, в поселке Нагорное, менее чем в 1 км от МКАД. Проект включает в себя социальную и коммерческую инфраструктуру: школу и два детских сада, медицинский центр, магазины, кафе и бытовые сервисы.

Застройщик — финансово-строительная корпорация «Лидер».

Важно!

Проверено Сбербанком

Сбербанк аккредитовал третий корпус жилого комплекса «Датский квартал». 

Отдел аккредитации Сбербанка подтвердил соответствие всем критериям: нормативам финансовой устойчивости объекта и застройщика, отсутствию негативной информации о застройщике и соответствию требованиям 214-ФЗ.

Список всех аккредитованных новостроек

Стоимость квартир в «Датском квартале» начинается от 2,5 млн рублей. По словам коммерческого директора ФСК «Лидер» Ольги Тумайкиной, к моменту сдачи корпуса цена увеличится в среднем на 18%.

Проект реализовывается в пять очередей. Первая очередь будет завершена в 2021 году.

Узнайте подробности о комплексе «Датский квартал» и его расположении, а также рассчитайте ипотеку от Сбербанка со специальной ставкой от 6,7% и первоначальным взносом от 15%. 

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Ольга Маслевская
Автор статьи
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