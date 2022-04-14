Дача, деревня, посёлок, популярные участки Подмосковья — выбор пользователей Домклик
Выбрали самые популярные среди пользователей Домклик загородные участки Подмосковья — купить землю и построить дом можно прямо сейчас, а узнать больше — в нашей подборке.
Живописная деревня
Дмитровское или Ярославское шоссе, полюбившийся многим север Московской области. И неслучайно, загородная жизнь в этом районе не ограничивается пребыванием на участке. Рядом множество вариантов для организации досуга — горнолыжные курорты, картинг, полеты на воздушных шарах и даже санно-бобслейная трасса.
Участок площадью 8,8 сотки в 43 км от МКАД в живописной деревне на реке Яхрома. Территория огорожена, подъезд асфальтированный. На территории есть детские площадки и зоны для отдыха, рядом — две школы, если захочется остаться жить здесь постоянно и не возвращаться в город. На участок можно провести газ. Еще один плюс — окружение хвойными лесами, куда можно сходить за грибами. В пешей доступности дома отдыха и культурные достопримечательности. Цена участка: 600 000 ₽.
Благоустроенный коттеджный поселок
Коттеджный поселок «Березовый парк» в 27 км от МКАД по Новорязанскому шоссе — близко к Москве, но в окружении реликтового леса. Территория поселка — 150 га, некоторые участки имеют собственный выход в лес.
Участок площадью 8,2 сотки уже огорожен забором высотой три метра, оборудована зона для парковки, проведено электричество и есть газовая труба по границе. Территория самого поселка охраняется и централизованно поддерживается в порядке. В коттеджном поселке есть пруд с рыбой и футбольное поле. К поселку ведет асфальтированная дорога. Цена участка: 2 150 000 ₽.
Село на берегу реки
Село Новый Милет в городском округе Балашиха, 39 км от МКАД, расположено на реке Вьюнка. На машине удобно добираться до Балашихи с её полноценной городской инфраструктурой.
Участок на берегу реки площадью 8,1 сотки с подведенными коммуникациями — газ и электричество. К участку ведет асфальтированная дорога. Сейчас участок не зонирован и не обнесен забором, а значит дает полную свободу для организации пространства на свой вкус и с отличным видом на реку. Цена участка: 1 050 000 ₽.
Обжитой дачный поселок
Поселок Поварово, садовое товарищество «Салют», 35 км от МКАД по Ленинградскому или Пятницкому шоссе — близко в Москве. Дачный поселок обжитой, огороженная территория, организован подъезд, проведено электричество, есть сторож.
Участок площадью 6 соток, огороженный забором. Его несомненный плюс — взрослые деревья, обилие зелени, газон. Здесь уже уютно, осталось только построить дом для идеальной загородной жизни по соседству с Москвой. Цена участка: 1 000 000 ₽.
Загородная жизнь в 20 минутах от Москвы
Деревня Машково рядом с Люберцами, 11 км от Москвы по Егорьевскому или Косинскому шоссе. Сюда можно добраться на маршрутке от метро Некрасовка и Котельники. Помимо полноценной городской инфраструктуры рядом множество водоемов — озёра Машковское, Чёрное, карьеры Коренёвский, Птичий, Большой Красковский, Новокрасковский.
Участок площадью 10 соток на второй линии от дороги, огороженный забором, готов для строительства дома. К границе участка подведены газ и электричество. Цена участка: 5 499 000 ₽.