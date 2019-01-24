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Недвижимость
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Что такое клубный дом?

Дата публикации: 24 янв 2019
Что такое клубный дом?

Элитные, малоквартирные, доступные не всем — такой образ сложился у клубных домов. Между тем, клубный дом — это не только про элитарность, но и про особую философию недвижимости нового формата. Но обо всем по порядку.

Итак, клубный дом — это...

1. Дом для узкого круга людей

Подобранные с особой педантичностью жильцы — один из главных показателей «клубности» дома. Обычно этим занимается специальное агентство: оно собирает информацию, проводит собеседования, анкетирует и проверяет факты. Если претендент не соответствует каким-то из параметров, даже при наличии необходимой суммы в продаже квартиры ему будет отказано (естественно, в мягкой форме, при этом он, скорее всего, даже не узнает о причине отказа).

Потенциальные члены «клуба» должны иметь одинаковый социальный статус, занимать сходное положение в обществе, обладать общими взглядами на жизнь (собственно, клуб — это и есть объединение людей по интересам). В этом и заключается философия клубных домов: все здесь будут знакомы, и поэтому очень важно, чтобы каждый чувствовал себя комфортно.

Предложения о покупке квартир в клубных домах встречаются на рынке не так часто. Конечно, если это действительно клубные дома, а не малоэтажки, маскирующиеся под них. Часто покупатели сами дают рекомендации своим будущим соседям, по сути, приводя друзей. Также эти дома полностью выкупают партнеры по бизнесу, члены VIP-клубов, спортсмены, политики и другие группы людей со сходными доходами, интересами, привычками и философией.

Обычно в клубных домах не более 20-30 квартир. Часто встречаются и объекты, в которых предлагается всего 5-6 квартир.

2. Элитарность снаружи и внутри

Эксклюзивный проект, уникальные архитектурные и дизайнерские решения, премиальные материалы — в случае с клубными домами это не просто обтекаемые фразы. Это реальность. В таком доме нет ничего случайного и безликого, здесь все подчинено запросам и комфорту жителей. Часто клубные дома располагаются в реконструированных старинных особняках, что еще больше подчеркивает статус недвижимости и проживающих там людей.

3. Продуманное расположение

Престижное, удобное и экологичное — три слова, которыми можно охарактеризовать расположение таких домов. Особый статус жителей «клуба» подчеркивает уже сам адрес. Его дополняют приятные виды из окна, интенсивное озеленение, отсутствие лишнего шума и одновременно близость к культурным объектам и крупным бизнес-кластерам.

4. Безупречная инфраструктура

Охраняемая закрытая территория, парковка, рассчитанная на несколько машин для каждой семьи, все коммуникации, автономная система отопления, обустроенные вестибюли и холлы, благоустроенный двор для прогулок, детская площадка — все это прилагается к дому клубного типа, и является его неотъемлемой частью.

Такие объекты инфраструктуры, как салоны красоты, детские сады, магазины, фитнес-центры, отделения банков в клубных домах не представлены. В подобных проектах застройщики делают акцент на благоустройстве мест общего пользования и прилегающей территории.

5. Непривычные документы

Нередко при покупке квартиры в клубном доме оформляются документы на приобретение не конкретной квартиры, а части дома. Этот нюанс связан с тем, что под строительство таких объектов могут выделяться земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, а следовательно в эксплуатацию будет вводиться частный дом. Это нормальная практика.

Единственное, на что нужно обратить внимание: при продаже квартиры в таком доме правом на первоочередное приобретение обладают соседи, поэтому сперва придется предложить жилье им.

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Карина Камалова
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