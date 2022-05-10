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Недвижимость
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Что такое «брежневка», и почему она «улучшенка»

Дата публикации: 10 мая 2022
Что такое «брежневка», и почему она «улучшенка»
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С принятием нового стандарта типового строительства начали проектировать новые или усовершенствовать готовые серии домов. Настала пора «брежневок» или «улучшенок» — предвестников современных новостроек.

Их расцвет произошёл в период правления Брежнева, поэтому и такое название. Пик строительства пришелся на конец 60-х по конец 80-х гг. Строили их из железобетонных панелей или силикатного кирпича.

Причиной запуска «брежневок» стал рост претензий населения к качеству жилья. Восторг от получения собственной «хрущевки» постепенно рассеивался, и компромисс в итоге был найден — «брежневка».

О том, что такое «хрущевки», и как в них жилось, читайте в статье «Что такое «хрущевка»: плюсы и минусы малогабаритного жилья»

По факту, «брежневка» — это среднее арифметическое между двумя диаметрально противоположными принципами и задачами городской застройки: «ухудшенная сталинка» или «улучшенная хрущевка».

Об особенностях «сталинской архитектуры» читайте в нашей статье «Что такое «сталинка» и в чем ее прелесть».

Особенности «брежневок»

  • Есть лифты и мусоропроводы.
  • В основном «брежневки» — это панельные дома.
  • «Брежневки» периода 60-х гг. обычно были не выше 9-ти этажей, с начала 70-х гг. они резко устремились ввысь и выросли до 16-ти этажей.
  • Крыши плоские, покрыты битумом и оборудованы водостоком.

 Плюсы «брежневок»

  • Большая площадь квартир и высота домов, чем у «хрущевок»
  • Раздельный санузел с организованной гидроизоляцией

  • Широкие лестничные клетки и пролеты
  • Расположение в районах с хорошей инфраструктурой
  • Комнаты, в основном, изолированны
  • Средние по размеру кухни (около 9 м), где можно собраться на ужин всей семьей
  • Грамотная планировка при относительно небольшом размере квартиры
  • По сравнению со «сталинками» и «хрущевками» юный возраст домов
  • Панельное строение обеспечивает практически идеально ровные пол и потолок

Минусы «брежневок»

  • В пятиэтажках отсутствуют лифты
  • Нередко расходятся швы между панелями
  • Ограниченность в перепланировке квартиры — большая часть стен несущие
  • Тесные ванные комнаты

У «брежневок», безусловно, есть как свои плюсы, так и минусы. И вопрос покупки решается уже исходя из ваших личных пожеланий и приоритетов.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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