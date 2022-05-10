Что такое «брежневка», и почему она «улучшенка»
С принятием нового стандарта типового строительства начали проектировать новые или усовершенствовать готовые серии домов. Настала пора «брежневок» или «улучшенок» — предвестников современных новостроек.
Их расцвет произошёл в период правления Брежнева, поэтому и такое название. Пик строительства пришелся на конец 60-х по конец 80-х гг. Строили их из железобетонных панелей или силикатного кирпича.
Причиной запуска «брежневок» стал рост претензий населения к качеству жилья. Восторг от получения собственной «хрущевки» постепенно рассеивался, и компромисс в итоге был найден — «брежневка».
О том, что такое «хрущевки», и как в них жилось, читайте в статье «Что такое «хрущевка»: плюсы и минусы малогабаритного жилья»
По факту, «брежневка» — это среднее арифметическое между двумя диаметрально противоположными принципами и задачами городской застройки: «ухудшенная сталинка» или «улучшенная хрущевка».
Об особенностях «сталинской архитектуры» читайте в нашей статье «Что такое «сталинка» и в чем ее прелесть».
Особенности «брежневок»
- Есть лифты и мусоропроводы.
- В основном «брежневки» — это панельные дома.
- «Брежневки» периода 60-х гг. обычно были не выше 9-ти этажей, с начала 70-х гг. они резко устремились ввысь и выросли до 16-ти этажей.
- Крыши плоские, покрыты битумом и оборудованы водостоком.
Плюсы «брежневок»
- Большая площадь квартир и высота домов, чем у «хрущевок»
- Раздельный санузел с организованной гидроизоляцией
- Широкие лестничные клетки и пролеты
- Расположение в районах с хорошей инфраструктурой
- Комнаты, в основном, изолированны
- Средние по размеру кухни (около 9 м), где можно собраться на ужин всей семьей
- Грамотная планировка при относительно небольшом размере квартиры
- По сравнению со «сталинками» и «хрущевками» юный возраст домов
- Панельное строение обеспечивает практически идеально ровные пол и потолок
Минусы «брежневок»
- В пятиэтажках отсутствуют лифты
- Нередко расходятся швы между панелями
- Ограниченность в перепланировке квартиры — большая часть стен несущие
- Тесные ванные комнаты
У «брежневок», безусловно, есть как свои плюсы, так и минусы. И вопрос покупки решается уже исходя из ваших личных пожеланий и приоритетов.