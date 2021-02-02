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Недвижимость
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Что изменилось на рынке недвижимости за 20 лет

Дата публикации: 02 фев 2021
Что изменилось на рынке недвижимости за 20 лет

Масштабные жилые комплексы вместо точечных застроек, концептуальные проекты вместо типовых сооружений, эргономичные решения вместо классических планировок — жилищное строительство за последние 20 лет изменилось значительно. Причем не только внешне. Изменился и процесс, и сам подход к делу.

Проекты современных ЖК разрабатываются с учетом множества факторов, начиная от креативной архитектурной идеи, заканчивая местоположением комплекса, особенностями среды и запросами  потенциальных жителей.

Партнерский материал

Алексей Артошин, коммерческий директор агентства «Главстрой-Регионы» рассказывает, что изменилось в сфере строительства с начала XXI века до сегодняшнего дня.

«Сегодня на рынке недвижимости всё определяет продукт, его качество, характеристики и то, насколько он удовлетворяет потребности и запросы потребителя. Хороший девелопер тот, кто знает своего покупателя и может вовремя предложить именно то, что ему нужно.

Мы видим свою задачу в том, чтобы непрерывно мониторить настроения и тенденции в покупательской среде и понимать с опережением пожелания тех, кто в будущем станет жителями построенных нами домов. И это, пожалуй, характеризует современный рынок недвижимости в целом. Концепция клиентоориентированного подхода, актуальная в сфере услуг, сегодня в той же степени работает и в недвижимости

Алексей Артошин, коммерческий директор «Главстрой-Регионы» 

Качество строительства

Сами технические требования изменились незначительно, а вот контроль за их соблюдением усилился многократно. Сегодня все процессы на стройке проходят под непрерывным наблюдением. Любые решения должны быть сертифицированы и иметь свои технологические карты.

Если раньше достаточно было предъявить сертификат соответствия, то теперь нужно подтвердить соответствие сертификату. Если какое-то решение или материал не соответствуют заявленным характеристикам, то объект не может быть введен в эксплуатацию до тех пор, пока не будут исправлены все недотчеты.

При проектировании комплексов обязательно учитываются такие показатели, как инсоляция, звукоизоляция перегородок, вентиляция, организация внутренних и внешних коммуникаций. И если раньше ошибки в проектировании могли остаться незамеченными, то сейчас любой недочет дорого обходится застройщику. 

Внешний вид жилых комплексов

Жилые комплексы стали шире и выше. Практика строительства одиночных домов осталась в прошлом. Если еще пару десятков лет назад в центре обжитого района могла появиться одинокая 16-этажка, то сейчас площади, выделяемые под застройку жилых комплексов, измеряются гектарами, а высота домов — десятками этажей. Конечно, в провинциальных городах эти показатели ниже, но в крупных городах — уже норма. 

Зачастую постройка нового прогрессивного комплекса становится хорошей идеей для городов, которые нуждаются в реконструкции. Всё чаще на месте пустырей, ветхих сооружений, заброшенных заводов появляются ухоженные, живописные жилые кварталы.  

Еще недавно повсеместно строились жилые дома типовых серий, однообразные и безликие. Чаще всего это были панельные дома и в меньшей степени монолитно-каркасные или монолитно-кирпичные. Сегодня панельные дома строятся редко, и те только современных серий. Преобладают монолитно-кирпичные постройки.

Все объекты, независимо от класса, возводятся по индивидуальным проектам. Особое внимание уделяется внешнему виду застройки. Группы домов и прилегающих к ним зданий выполняются в едином стиле, часто в соответствии с креативной концепцией: цветовые решения, география и геометрия зданий, этажность, остекление — всё работает на общую идею. 

Благоустройство и инфраструктура

Покупая квартиру, современный человек выбирает не просто жилую площадь, а среду, в которой он будет жить, не просто «крепость», а статус, уровень и качество жизни. Ещё 10-20 лет назад, сдавая объект, застройщик передавал сам дом, а вся территория вокруг дома напоминала поле боя, стройку или руины. Расчистка и «обживание» территории ложились на плечи жильцов.

Сегодня всё изменилось — благоустройству уделяется особое внимание. Детские площадки, безопасные дворы, озеленение и клумбы, парковки в различных вариациях — уже не роскошь, а необходимость. Сюда же можно отнести объекты инфраструктуры и социальные учреждения: школы, сады, поликлиники, магазины, банки, аптеки, салоны красоты, химчистки. По сути, это города в городе, где можно жить, вообще не выезжая за пределы. 

Особенно ответственные застройщики берут на себя благоустройство территории не только внутри жилого комплекса, но и за его пределами, обустраивая городскую территорию на благо местных жителей. И это не просто разовая инициатива, а постоянная практика. Благодаря застройщикам в городах появляются благоустроенные набережные, парки, аллеи, спортивные площадки и прочие зоны для прогулок и отдыха.

«Приведу пример. В нашем проекте ЖК "Столичный" в Балашихе мы столкнулись ситуацией: две части комплекса оказались разделенными Малым Савинским прудом, территория которого долгое время оставался заброшенной и не очень благоприятной. Мы приняли решение благоустроить набережную и создать пространство для прогулок, отдыха и активного времяпрепровождения. Сейчас проект благоустройства набережной уже завершен. Жители и нашего "Столичного", и близлежащих домов приходят сюда на прогулку. А из окон домов открывается хороший, гармоничный пейзаж»Алексей Артошин, коммерческий директор «Главстрой-Регионы» Индивидуальные планировкиКвартирография, эффективные планировки, эргономичное пространство — эти понятия вошли в обиход относительно недавно. Покупатель сегодня уже не хочет переплачивать за неудобную квартиру, за проходные комнаты и квадратные метры, которые не будет использовать. Большие прихожие, просторные спальни, дополнительные коридоры повышают стоимость квартиры и при этом снижают её привлекательность. Показательно, что средняя площадь квартир в проектах сократилась на 20 % за счет оптимизации планировок. Планировка современной квартиры — это отдельный вид искусства, в котором требуются знания не только в области архитектуры, но и в маркетинге, психологии, дизайне, социологии, чтобы предусмотреть нужды каждой отдельной категории покупателей и предложить им тот самый вариант.Большой шкаф некуда ставить, значит, нужно рассчитать место под встроенный шкаф или под гардеробную. Балкон маленький и открытый — в доме появится кладовая для хранения бытовых предметов. Человек работает из дома — ему можно предложить организовать мини-офис в закутке у окна. Новые технологии Еще несколько лет назад сложно было даже представить, что выбрать и купить квартиру можно будет, сидя дома. Сегодня это реальность. Зайдя на сайт проекта, можно отправиться в 3D-тур, совершить онлайн прогулку по жилому комплексу, походить по квартирам, рассматривая каждую из комнат, представить свою жизнь в этих стенах.И тут же забронировать, форомить ипотеку и купить понравившийся вариант, например, с помощью ДомКлик.И дело не только в развитии технологий, но и в самом отношении к покупке квартиры. Конечно, это для многих по-прежнему остается важным, значимым событием в жизни. Но реализовать его стало гораздо легче, комфортнее и радостнее. 

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
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