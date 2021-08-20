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Недвижимость
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Что делать, если в купленной квартире остались прописаны бывшие собственники?

Дата публикации: 20 авг 2021
Что делать, если в купленной квартире остались прописаны бывшие собственники?

«ЛэндЛ», г. Москва

Отвечает Алексей Клышин
Директор агентства недвижимости

«Как такое возможно? Ведь у меня на руках есть оригинал выписки из домовой книги, где черным по белому написано, что бывшие собственники уже прописаны по новому адресу!» — мне позвонил клиент, которому я помогал купить квартиру полгода назад. К сожалению, подобное случается, и довольно часто. 

Разве человек может быть одновременно прописан в двух квартирах? Нет.

Регистрация по месту жительства происходит так: если вы хотите прописаться по другому адресу, вам необходимо прийти в МФЦ, который обслуживает район, в котором находится квартира для прописки.

С вами должен присутствовать собственник квартиры с правоустанавливающими документами, от вас же потребуется иметь при себе паспорт. На месте вы заполните заявление и форму №6 (адресный листок убытия) и на 5 рабочих дней оставите свой паспорт в паспортном столе.

После этого вас внесут в базу данных паспортного стола. В вашем паспорте поставят печать о снятии с регистрационного учета, а следом еще одну — о регистрации уже по новому месту жительства. Вам вернут паспорт, и с этого момента вы будете официально прописаны в другой квартире. Далее вам нужно будет получить выписку из домовой книги, чтобы подтвердить, что вы прописаны по другому адресу.

А сейчас начинается самое интересное! Листок убытия Почтой России отправляется из МФЦ, где произошла новая прописка, в МФЦ по старому месту прописки. Вот здесь и начинается магия. Никто толком не знает, почему только 90% этих писем доходит до адресатов. Если вам повезло, и ваша форма №6 дошла до нужного МФЦ, то вас выпишут из проданной квартиры. А если нет — вы будете прописаны в двух местах одновременно.

Но решение есть!

В МФЦ я выяснил, что листок убытия моего клиента не был получен. Мы попросили бывшего собственника подъехать в старый МФЦ и написать заявление. Выписка заняла всего полчаса.

А что если на момент подписания ДКП в квартире еще остались зарегистрированные собственники?

Чтобы мотивировать собственников к выписке,  необходимо на каждого пользователя заложить 200 тысяч рублей в отдельную ячейку или аккредитивный счет в банке.

Доступ к ячейке под выписку пользователей будет: выписки из домовой книги с отметкой о регистрации по месту жительства Петрова и Сидорова по адресу, отличному от вашей купленной квартиры.

Таким образом, продавец сможет забрать свои деньги, только если покажет в банке ДКП на имя нового собственника и запись из домовой книги по другому адресу с отметкой о прописке пользователей. Собственно, пока продавец не пропишется в другую квартиру и не принесет в доказательство выписку из домовой книги, банк не подпустит его к ячейкам.

Но помните, что до сделки обязательно должны быть выписаны:

  • прописанные отказники от приватизации 
  • прописанные, имеющие право пожизненного проживания — проверяйте в ДКП и договоре дарения
  • инвалиды
  • лица старше 70 лет, состоящие на учете в ПНД и НД
  • несовершеннолетние вместе с родителями

Если у вас есть вопросы к риелтору — задавайте в комментариях! Наши эксперты обязательно на них ответят 😊

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Ольга Маслевская
Автор статьи
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