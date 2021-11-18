Что делать, если отказников от приватизации выписывают из квартиры?
«ДОМИАННСК», г. Новосибирск
Часто в нашем агентстве недвижимости проходят сделки с приватизированными квартирами. По таким сделкам обязательно нужно запросить архивную выписку из домовой книги и проверить, все ли лица, состоящие на регистрационном учете, участвовали в приватизации либо были отказы.
Лица, давшие отказ от приватизации, имеют право пользования жилым помещением бессрочно, и оно должно учитываться при переходе права собственности на жилое помещение к другому лицу (например, купля-продажа, дарение, наследование). То есть, несмотря на продажу квартиры, право пользование за «отказником» остается.
В каких случаях вас могут выписать из квартиры без вашего согласия
Это может сделать собственник недвижимости в судебном порядке. Для выписки нужно доказать суду следующие обстоятельства:
- Не проживает в квартире долгое время, при этом срок длительности в законе не определен.
- Не платит коммуналку.
- Выехал добровольно и на постоянной основе.
Каждое дело рассматривается судом индивидуально. По закону, суду необходимо выяснить, по какой причине и как долго ответчик отсутствует в жилом помещении, носит ли его выезд из жилого помещения вынужденный характер (конфликтные отношения в семье, расторжение брака) или добровольный; временный (работа, обучение, лечение и т.п.) или постоянный (вывез свои вещи, переехал в другой населенный пункт, вступил в новый брак и проживает с новой семьей в другом жилом помещении и т.п.), не чинились ли ему препятствия в пользовании жилым помещением со стороны других лиц, проживающих в нем, приобрел ли ответчик право пользования другим жилым помещением в новом месте жительства, исполняет ли он обязанности по договору по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и др.
Вы можете обжаловать решение суда о признании утратившим право пользования жилым помещением, опровергнув каждое обстоятельство, на которое в решении ссылался судья.
Если недвижимость уже продана, но в судебном порядке вы признали права пользования жилым помещением — право регистрации и проживания в квартире у вас есть.