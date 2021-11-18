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Недвижимость
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Что делать, если отказников от приватизации выписывают из квартиры?

Дата публикации: 18 нояб 2021
Что делать, если отказников от приватизации выписывают из квартиры?

«ДОМИАННСК», г. Новосибирск

Что делать, если отказников от приватизации выписывают из квартиры? №1
Отвечает Ольга Судакова,
Директор агентства недвижимости

Часто в нашем агентстве недвижимости проходят сделки с приватизированными квартирами. По таким сделкам обязательно нужно запросить архивную выписку из домовой книги и проверить, все ли лица, состоящие на регистрационном учете, участвовали в приватизации либо были отказы. 

Лица, давшие отказ от приватизации, имеют право пользования жилым помещением бессрочно, и оно должно учитываться при переходе права собственности на жилое помещение к другому лицу (например, купля-продажа, дарение, наследование). То есть, несмотря на продажу квартиры, право пользование за «отказником» остается.

В каких случаях вас могут выписать из квартиры без вашего согласия

Это может сделать собственник недвижимости в судебном порядке. Для выписки нужно доказать суду следующие обстоятельства:

  1. Не проживает в квартире долгое время, при этом срок длительности в законе не определен.
  2. Не платит коммуналку.
  3. Выехал добровольно и на постоянной основе.

Каждое дело рассматривается судом индивидуально. По закону, суду необходимо выяснить, по какой причине и как долго ответчик отсутствует в жилом помещении, носит ли его выезд из жилого помещения вынужденный характер (конфликтные отношения в семье, расторжение брака) или добровольный; временный (работа, обучение, лечение и т.п.) или постоянный (вывез свои вещи, переехал в другой населенный пункт, вступил в новый брак и проживает с новой семьей в другом жилом помещении и т.п.), не чинились ли ему препятствия в пользовании жилым помещением со стороны других лиц, проживающих в нем, приобрел ли ответчик право пользования другим жилым помещением в новом месте жительства, исполняет ли он обязанности по договору по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и др.

Вы можете обжаловать решение суда о признании утратившим право пользования жилым помещением, опровергнув каждое обстоятельство, на которое в решении ссылался судья.

Если недвижимость уже продана, но в судебном порядке вы признали права пользования жилым помещением — право регистрации и проживания в квартире у вас есть.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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