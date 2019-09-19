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Недвижимость
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Что будет со ставками по ипотеке

Дата публикации: 19 сен 2019
Что будет со ставками по ипотеке

Как инфляция и ключевая ставка влияют на стоимость ипотечных кредитов? Разбираемся вместе с заместителем руководителя комитета по аналитике Российской Гильдии Риэлторов Михаилом Хорьковым.

Партнерский материал

Что такое ключевая ставка

Ключевая ставка — это один из инструментов денежно-кредитной политики Центрального банка (ЦБ). С помощью ключевой ставки ЦБ влияет на уровень процентных ставок, то есть фактически на стоимость денег.

Если говорить проще, то ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, по которой ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Следовательно, стоимость банковских кредитов не может быть ниже, чем размер ключевой ставки. Исключение — государственные программы по ипотеке с субсидированной (пониженной) ставкой.

Динамика ключевой ставки, а также официальные комментарии, которые дает Центробанк при ее повышении или снижении — то, за чем нужно следить, если вы подумываете о покупке жилья и планируете брать для этого ипотечный кредит.

В начале сентября 2019 года Центральный банк России cнизил ключевую ставку до 7% 

В 2019 году этот показатель уменьшился уже в третий раз — в совокупности на 0,75 процентных пунктов. Очередное снижение — очевидный сигнал к тому, что ставки по ипотечным кредитам тоже будут уменьшаться.

Изменения ипотечных ставок связаны с ключевой ставкой

Вслед за ее повышением можно ожидать будущее удорожание ипотеки. И наоборот: чем ниже ключевая ставка, тем дешевле кредиты. В последнее время ЦБ последовательно снижает ключевую ставку. Согласно законам рынка, ставки по кредитам также должны корректироваться в меньшую сторону. Причем в первую очередь начнут дешеветь ипотечные кредиты.

Ключевая ставка и инфляция

Центробанк, принимая решение о размере ключевой ставки, опирается на большое число рыночных индикаторов. Один из основных — это инфляция. Если инфляция снижается, то повышается вероятность снижения ключевой ставки. Поэтому, чтобы понимать, как будут меняться ипотечные ставки, надо также обращать внимание на уровень инфляции. 

6 сентября Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки до 7%. При этом в официальном комментарии отмечается, что до конца 2019 года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы, а годовая инфляция прогнозируется на уровне 4%. Все это создает предпосылки для снижения ипотечных ставок.

Что будет с ипотечными ставками в будущем

С одной стороны, эти изменения можно оценить позитивно, поддержит рынок. И привлечет на него новых покупателей. Не исключено, что предложения банков вернутся к минимальным значениям 2018 года уже в 2019 году — и многие покупатели вновь будут рассматривать вопрос о покупке жилья с помощью ипотеки. 

С другой стороны, в том же решении Центробанка о снижении ключевой ставки сказано, что темпы роста российской экономики по-прежнему ниже ожиданий. Это значит, что эффект от снижения ставок по ипотеке может оказаться не столь заметным, как хотелось бы.

Ипотечные ставки в 2019 году в Сбербанке

В 2019 году Сбербанк предлагает несколько ипотечных программ. Ставки по ипотеке зависят от типа приобретаемой недвижимости, срока кредитования, суммы первоначального взноса и других факторов.

Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%. В рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» ставка составит от 5%.

Чтобы узнать условия ипотечного кредита, который подходит вам, воспользуйтесь персональным подбором ипотечной программы.

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