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Недвижимость
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Чем рискует покупатель, если у продавца недвижимости изменились паспортные данные?

Дата публикации: 23 дек 2021
Чем рискует покупатель, если у продавца недвижимости изменились паспортные данные?

«ДЕЛО», г. Рязань

Чем рискует покупатель, если у продавца недвижимости изменились паспортные данные? №1
Отвечает Ольга Котова,
Директор агентства недвижимости

Данная ситуация на практике встречается достаточно часто. Например, покупатель находит подходящую квартиру, заказывает выписку из ЕГРН, а в ней — данные старого паспорта продавца. Продавец совсем недавно сменил паспорт и не внес данные нового паспорта в Росреестр. 

Можно ли заключать сделку без внесения изменения паспортных данных продавца в ЕГРН? 

Да, в таком случае можно не опасаться. Росреестр самостоятельно запросит сведения по межведомственным каналам и данные автоматически обновятся. Для подстраховки можно также попросить продавца до совершения сделки подать заявление на внесение изменений в ЕГРН. Данный вид действий для продавца является бесплатным. Сама регистрация изменений проходит быстро. 

Какие риски могут возникнуть, если продавец меняет паспорт после покупки?

Если регистрация перехода права собственности прошла, и документы о смене собственника уже получены, опасаться нечего. Если же смена паспорта происходит до момента регистрации права, проблемы с получением документов могут возникнуть у самого продавца. Изменения в ЕГРН вносятся в порядке межведомственного взаимодействия. Таким образом для собственника, сменившего паспорт в процессе перехода права, получение документов может увеличиться на 20 рабочих дней. 

Каким образом обновляются сведения в ЕГРН, если собственник недвижимости сменил паспорт? 

После выдачи нового паспорта УВМ МВД обязано в течение пяти рабочих дней сообщить об этом в Росреестр. Когда информация из УВМ поступила, Росреестр в течение 15 рабочих дней вносит изменения в ЕГРН. То есть через 20 рабочих дней с момента получения нового паспорта информация в ЕГРН должна быть актуальной. Чтобы проверить обновление сведений, нужно запросить в Росреестре выписку из ЕГРН. Если информация в ней актуальна, можно спокойно совершать сделку.

Можно ли самостоятельно обновить информацию о смене паспорта в ЕГРН?

Если внести информацию нужно срочно, а 20 рабочих дней ещё не прошли, то внесение изменений в ЕГРН можно осуществить по заявлению заинтересованного лица.

Если 20 дней еще не прошли или сведения в ЕГРН по какой-то причине не обновились, внести изменения также можно по заявлению заинтересованного лица. До перехода права заинтересованным лицом является продавец. В данном случае только продавец вправе изменить сведения в ЕГРН. Обычно это делается через МФЦ.

Эта операция не облагается гос пошлиной. Образец заявления есть в МФЦ. Собственник лишь предоставляет новый паспорт для Удостоверения своей личности. 

После того как МФЦ передаст в Росреестр заявление, в течение 3 рабочих дней ведомство запрашивает подтверждение в УВМ МВД. У УВМ МВД есть 5 рабочих дней на формирование ответа. И после этого Росреестр в нормативный срок 15 рабочих дней внесёт изменения. После этого выписка из ЕГРН с актуальными данными снова поступает в МФЦ, где и выдаётся продавцу.

А если сделка уже состоялась?

Если вы уже провели сделку, ничего страшного — подавайте документы в Росреестр на перерегистрацию права. Росреестр все равно будет проверять информацию об участниках сделки: если регистратор увидит, что данные паспорта у кого-то не совпадают с теми, что есть в реестре, он сам запросит актуальную информацию в УВМ и приведет все в порядок.

Если изменения в ЕГРН уже внесены, то все данные совпадут и проволочек с запросами не будет.

💚 Желаем вам безопасных сделок в новом году! 

Если у вас есть вопросы к риелтору — задавайте в комментариях! Наши эксперты обязательно на них ответят 😊

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Ольга Маслевская
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