Частный дом без обмана: 7 уловок строительных компаний и способы их избежать
- #1. Частая регистрация нового юридического лица
- #2. Обещание очень низкой цены
- #3. Подмена понятий в договоре
- #4. Нехватка материалов
- #5. Отдельные договоры на разных этапах строительства
- #6. Дешевые материалы
- #7. Отсутствие или подкуп строительного контроля
- Как выбрать компанию для строительства частного дома — резюме
Вместе с партнёрами Домклик — компанией Good Wood — рассказываем, какие уловки чаще всего используют фирмы, занимающиеся строительством и продажей частных домов, и на что надо обязательно обратить внимание до заключения договора.
#1. Частая регистрация нового юридического лица
Строительная компания создает новое юридическое лицо, заключает договоры и как бы «закрывается» каждый год. Так делают, чтобы люди не смогли потребовать от фирмы исправить недочеты или выплатить компенсацию, если возникнут проблемы.
Как не дать себя обмануть
Узнайте, как часто компания меняла юридические лица и названия. Один или два раза за всё время существования — это нормально. Но если это происходит чаще, будьте внимательны. Скорее всего, такая строительная компания окажется недобросовестной.
#2. Обещание очень низкой цены
Некоторые компании пользуются тем, что клиенты хотят сэкономить и не особо разбираются в ценах. Компания объявляет низкую стоимость, не включая в смету важные расходы, например, доставку стройматериалов и монтаж коммуникаций. Человек, далекий от стройки, не обращает внимание на такие нюансы и делает первый платеж.
Позже выясняется, что денег не хватает, а чтобы стройка продолжилась, надо доплатить еще. Так строители искусственно занижают цену, а заказчик в итоге платит больше.
Как не ошибиться с ценой при заказе строительства дома
Любой адекватной компании не выгодно продавать свои услуги или товары ниже рыночной стоимости. Не выбирайте самую низкую цену — качественный и долговечный дом не может стоить очень дешево.
Если собственных денег на строительство дома не хватает, рассмотрите вариант с ипотекой. Сейчас много интересных программ — для расчета ежемесячного платежа, суммы и срока ипотеки воспользуйтесь калькулятором Домклик.
Читайте также: Как построить дом в ипотеку СберБанка
#3. Подмена понятий в договоре
Компания может написать в договоре не «Строительство жилого дома», а «Сборка домокомплекта» или «Строительство конструкции». Так подрядчик снимает с себя ответственность за безопасность, экологичность, надежность и удобство обслуживания здания.
На что обратить внимание до подписания договора
Проверьте, чтобы в договоре было написано именно «Строительство жилого дома». Иначе, если вы обратитесь в суд с претензией, компания легко докажет, что выполнила свои обязательства — собрала конструкцию. И окажется права, потому что в документе не было прописано, что дом жилой.
#4. Нехватка материалов
Строители постоянно вынуждают докупать то гвозди, то утеплитель, то еще что-нибудь. Подрядчик может специально прописать в смете цену, например, только за 50 кв. м при размере дома в 200 кв. м. Если вовремя не заметить подмену цифр, на этапе строительства придется доплатить за все оставшиеся 150 кв. м.
Важно понимать, что вы платите не только за сами материалы, но и за их доставку и отгрузку. Поэтому если смета посчитана неправильно, вы отдадите большую сумму еще и за логистику дополнительных материалов.
Как узнать реальную стоимость стройматериалов
Вы можете сами определить финальную цену строительства. Если у вас есть проект, там уже прописан перечень и количество нужных материалов. Узнайте актуальные цены на сайте поставщика, посчитайте общую стоимость и добавьте еще 10-15 % на непредвиденные расходы.
Важно, чтобы при составлении сметы на работы подрядчик не только перечислил их, но и указал объем. На конечную цену влияет и сложность. Например, чем хуже состояние стен, тем дороже их штукатурить.
Проверьте, чтобы в смету также вошли расходы на инструменты, аренду строительной техники, проживание рабочих, транспорт, вывоз мусора и уборку участка.
Читайте также: Сколько стоит построить свой дом в России
#5. Отдельные договоры на разных этапах строительства
Недобросовестные компании не хотят брать на себя ответственность за весь дом. Они разбивают договор на части, опуская важные условия. Например, отдельные договоры на фундамент и сборку стенокомплекта не гарантируют, что коробка подойдет к основанию дома.
Как быть в этом случае
Требуйте, чтобы компания взяла полную ответственность за результат. Это должно быть прописано в договоре. Если представители компании начинают увиливать — это серьезный повод насторожиться и обратиться в другую строительную фирму.
#6. Дешевые материалы
Недобросовестный подрядчик может заложить в смету только базовые материалы, чтобы клиента подкупила цена. А на этапе подписания договора он же начнет убеждать вас, что материалы в изначальном предложении были ненадежные и предложит заменить их. Он будет манипулировать вами и убеждать купить более дорогие, ведь дом — это надолго.
Как не дать себя обмануть
Попробуйте встретиться с директором компании. Если руководитель соглашается на общение, это говорит об открытости и надежности фирмы. Не стесняйтесь задавать много вопросов — чем понятнее и грамотнее на них ответят, тем выше экспертность собеседника.
Рекомендуем лично посмотреть на дома, которые построила компания. А лучше даже съездить и понаблюдать за процессом. Спросите, есть ли у подрядчика клиенты, которые живут в построенном доме уже 3-5 лет, и можно ли заехать к ним на небольшую экскурсию. Долгосрочные отношения с заказчиками — показатель профессионализма и надежности компании.
Читайте также: На что нужно обратить внимание при покупке частного дома
#7. Отсутствие или подкуп строительного контроля
Недобросовестные строительные фирмы часто пытаются подкупить технический контроль. После взятки он будет работать уже не на вас, а на компанию.
Как и кому поручить надзор за строительством
Поручите надзор за строительством разработчику проекта, но сами не оставайтесь в стороне — задавайте вопросы, вникайте. Не забывайте, что жить в этом доме вам.
Лучше дополнительно нанять независимого инженера технического надзора — он проверяет качество всех работ, включая их скрытые этапы. Но следите, чтобы компания не подкупила специалиста.
Как выбрать компанию для строительства частного дома — резюме
Проверяйте, задавайте вопросы, и не ждите, что есть волшебная компания, которая постоит вам дом в 2-3 раза ниже рыночной цены.
Изучите предложения разных фирм и сделайте оптимальный выбор. Посмотрите чек-лист по выбору строительной компании от Good Wood — он упростит процесс сравнения.
Найдите людей, которые живут в домах от потенциального подрядчика, и попросите устроить вам небольшую экскурсию. Если все в порядке, то компании, скорее всего, можно доверять.
Если собственных денег на строительство дома не хватает, рассмотрите вариант с ипотекой. Сейчас много интересных программ. Например, на Домклик семьи с детьми могут получить ипотеку на строительство дома по ставке от 4,7%.