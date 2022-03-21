Благодаря клиентам мы создали новую услугу: более 2 млн человек воспользовались договором купли-продажи от Домклик
Раньше подготовка договора-купли продажи недвижимости отнимала много времени, ошибки в документе приводили к приостановкам в Росреестре, в результате чего сделки откладывались.
Чтобы упростить процесс оформления документов и ускорить проведение сделок, Домклик запустил сервис для подготовки договора купли-продажи. Разбираемся, зачем пользоваться сервисом, как он появился и в каком направлении развивается.
История запуска сервиса
«В 2017 году после запуска сервиса электронной регистрации мы столкнулись со множеством ошибок в договорах купли-продажи, которые предоставляли клиенты и партнёры. Ошибки в документах приводили к приостановке сделок и затягиванию сроков регистрации. Соответствующую обратную связь мы получали не только от клиентов, но и от наших партнёров из Росреестра. Стало понятно, что возникла потребность в создании сервиса — конструктора договора купли-продажи», — Алексей Лейпи, управляющий директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.
Ипотечные заявки, оформленные через Домклик, содержали все сведения, необходимые для формирования договора купли-продажи. Поэтому первым этапом стал переход от универсального шаблона договора купли-продажи (таких было 7 видов) к конструктору договоров, который позволяет персонализированно менять пункты в документе в зависимости от условий и участников сделки, а также типов объекта недвижимости.
В результате Домклик запустил первый конструктор договора купли-продажи, который позволил систематизировать работу менеджеров и быстро предоставлять клиентам документы для сделки.
Сервис стал востребованным — более 100 000 клиентов воспользовались им в первый год запуска. Он также позволил сократить приостановки по сделкам в несколько раз.
Результаты работы сервиса
С момента запуска сервиса в 2017 году было сформировано более 2 млн договоров купли-продажи. Сегодня этой услугой пользуются клиенты, риелторы и агентства недвижимости. По договорам, сформированным с помощью сервиса Домклик, меньше всего замечаний со стороны Росреестра — при использовании сервиса клиенты сталкиваются с ошибками в три раза реже.
Сервис по подготовке договора купли-продажи Домклик стал отправной точкой для создания конструктора услуг, с помощью которого все хлопоты о сделке теперь можно поручить Домклик — подготовить договор купли-продажи, провести онлайн-регистрацию права собственности и обеспечить безопасные взаиморасчёты между покупателем и продавцом.
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Как развивается сервис
Домклик стремится к тому, чтобы все договоры купли-продажи создавались в цифровом виде — в формате xml-документов. Для реализации этого проекта Домклик совместно с Росреестром участвовал в рабочей группе по разработке xml-схем.
С их помощью Росреестр сможет в автоматическом режиме обрабатывать цифровые документы и переносить данные в федеральную информационную систему, где хранятся сведения об объектах недвижимости на территории России и их собственниках. Это позволит сократить время на обработку и повысит прозрачность пакета документов.
Как проходит подготовка договора?
Клиент может заказать услугу в личном кабинете или попросить об этом менеджера в чате. Сервис также доступен для риелторов, которые добавлены в сделку.
Процесс подготовки договора включает несколько этапов:
- Составление проекта договора на основании договоренностей сторон
- Передача проекта клиенту для ознакомления
- Внесение дополнений в договор в соответствии с пожеланиями клиента и передача документа в банк для одобрения объекта недвижимости
- Подписание сторонами финальной версии договора на выдаче кредита
Подготовка договора в общей сложности занимает несколько часов.
Преимущества договора купли-продажи от Домклик
✅ Быстро — автоматическая проверка. Все данные автоматически выгружаются из кредитной заявки, после чего система проверяет договор на наличие ошибок, в том числе с помощью сервиса правовой экспертизы. Таким образом, в проекте договора отображаются пользовательские правки и рекомендации юристов.
✅ Удобно — редактирование в режиме онлайн. Текущий договор – это не просто файл в формате pdf, сформированный из шаблонного документа, а полноценный сервис с редактором, который в режиме онлайн позволяет добавить или отредактировать пункт по желанию клиента. Все правки пользователей проверяются, а при каждом последующем сохранении отредактированному документу присваивается порядковый номер версии. Ключевые дополнения в проект договора купли-продажи фиксируются в системе, что позволяет адаптировать сервис под нужды клиентов.
✅ Безопасно — защита договора от несогласованных исправлений. На всех договорах купли-продажи от Домклик размещается QR-код, с помощью которого можно проверить все изменения, внесённые в документ и посмотреть статус сделки.