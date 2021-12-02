Балконы и лоджии: что нужно знать покупателям квартир
В большинстве квартир в новостройках есть балкон или лоджия. Однако покупатели не всегда обращают внимание на тип, площадь и конфигурацию дополнительных помещений. А зря: грамотное использование этого пространства может сделать жизнь в новой квартире намного комфортнее.
Главный архитектор компании «КВС» Надежда Виролайнен ответила на основные вопросы о балконах и лоджиях в современных домах.
Лоджия — помещение, встроенное в здание или пристроенное к нему. Она имеет стены с трех сторон на всю высоту этажа и ограждение с открытой стороны. Лоджия может иметь остекление. Балкон — выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка. Он также может иметь остекление.
Еще бывают французские балконы, которые, по сути, являются разновидностью окна. Это световой проем, в который установлен балконный блок с внешним визуально проницаемым защитным ограждением без устройства площадки.
— Каким техническим требованиям должны соответствовать балконы и лоджии?
Ограждение должно быть выполнено из негорючих материалов — металла, стекла и других. Ведь одна из функций балконов и лоджий — обеспечение пожарной безопасности. В случае возгорания именно здесь люди будут ожидать эвакуации.
Для лоджий и балконов обязательны ограждения высотой от 1,2 метра. Конструкции должны иметь прочный каркас, чтобы было невозможно проломить их и выпасть. И, конечно же, балкон и лоджия должны быть герметичными. Но при этом в витражных конструкциях обязательно устанавливается вентиляционная решетка для обеспечения воздухообмена.
— Что чаще проектирует в своих домах компания «КВС» — балконы или лоджии? Чем определяется выбор того или другого варианта?
В наших жилых комплексах встречаются и балконы, и лоджии: в соотношении примерно 50 на 50. Кроме того, есть квартиры с открытыми террасами и с французскими балконами.
Наличие балконов и лоджий, а также их форма определяются техническим заданием на проектирование и архитектурным замыслом проекта. Эти элементы являются украшением фасадов, помогают сделать здание стильным, интересным. Например, наш ЖК «Кирилл и Дарья» в Калининском районе имеет необычную зигзагообразную пластику фасадов, которую создают ряды треугольных балконов.
Особое изящество домам придают французские балконы. Они есть, к примеру, в ЖК «Любоград» в Стрельне от «КВС».
— Какое остекление вы используете?
Для балконов и лоджий — Stopsol Phoenix Clear. Это солнцезащитное светоотражающее стекло с зеркальным покрытием. Во-первых, оно придает зданию эстетичный и современный облик: сплошное зеркальное остекление со второго и до последнего этажа выглядит очень стильно.
Во-вторых, это обеспечивает жителям приватность: интерьер помещений не просматривается с улицы. В-третьих, остекление Stopsol Phoenix Clear защищает от солнечной радиации, предотвращает выцветание мебели и т.д.
«ЖК «Континенты» от «КВС»
— Какая оптимальная площадь балкона для разных типов квартир?
В среднем — от 3,5 до 5 кв. метров. Большое значение имеет ширина: она должна составлять не менее 1,2 метров. Эти показатели мы вывели на основании запросов и мнений покупателей квартир, и мы учитываем их при проектировании.
Размер балконов и лоджий зависит от площади и планировки квартиры. Обычно длина балкона определяется шириной кухни или комнаты, к которой он примыкает. Если в квартире один балкон или лоджия, мы стараемся располагать их в кухне. Это более удобно для жителей: здесь можно хранить, к примеру, продукты, напитки. В трехкомнатных квартирах может быть два балкона: в кухне и спальне.
— В каком виде балконы передаются покупателям квартир?
Во всех объектах «КВС», кроме клубного дома «Б57», квартиры сдаются с полной чистовой отделкой. Однако на балконах и лоджиях отделка не выполняется. Жители могут сделать пол на свой вкус: я бы посоветовала положить керамогранит или плитку. Это практично. Еще один хороший вариант — террасная доска, она применяется на открытых балконах.
В наших новых городских объектах, «Любоград» и «ЮгТаун», предусмотрено освещение балконов и лоджий и установка розеток. Это позволит сделать пространство более удобным, функциональным.
— Как, по вашему мнению, лучше использовать балкон или лоджию в современном доме? Как лаундж-зону или как пространство для хранения?
Сейчас многие покупатели квартир приобретают кладовые для хранения крупных вещей, а на балконах и лоджиях устраивают зоны отдыха, ставят плетеные столики, подвесные кресла. Однако пространство для хранения тоже можно организовать эргономично и стильно.
Благодаря современному остеклению вещи не будут видны с улицы. К примеру, у меня в квартире лоджия примыкает к кухне, и я использую ее для хранения овощей, фруктов, круп.
— Что удобнее, на ваш взгляд, балкон или лоджия?
По моему мнению, лоджия функциональнее. Это помещение примыкает к дому тремя стенами, поэтому оно теплее и сюда проникает меньше звуков. Если лоджию утеплить, то здесь можно обустроить, к примеру, полноценный кабинет для работы. Однако это все индивидуально, и кому-то больше нравятся балконы: они более светлые и прохладные, здесь можно почувствовать себя, как на улице.
Некоторые покупатели вообще предпочитают открытые террасы. Хорошо, что в современных домах представлено много разных планировок, и каждый может выбрать то, к чему лежит душа.