5 знаменитостей, которые купили жилье в ипотеку
Своя квартира, дом или любая другая недвижимость — мечта для многих людей. Оказывается, звезды шоу-бизнеса мечтают примерно о том же самом. В материале расскажем о 5 знаменитостях, купивших жилье в ипотеку.
Сергей Безруков
Фото взято из социальных сетей Сергея Безрукова
В прошлом, 2021 году, на встрече с поклонниками знаменитый актер сообщил, что у него есть ипотека. Сергей рассказал, что он обычный человек, такой же, как и все.
«Я обычный человек, у меня ипотека. Семья расширяется, нам становится тесно. Я не живу в особняке и даже не на Рублевке. Я такой же, как вы, только Безруков», — признался актер. Сергей Безруков также рассказал, что купил дом в пригороде, а ипотеку оформил на срок 20 лет.
Выбрать загородную недвижимость
Екатерина Волкова
Фото взято из социальных сетей Екатерины Волковой
Некоторое время назад звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова удивила своих поклонников и подписчиков новостью о том, что она никуда не поедет на новогодние праздники. Причина одна — у Екатерины ипотека.
«Мне кажется, что в нашей стране взять и заработать на жилье невозможно. Многие почему-то думают, что у актеров миллионные гонорары, но это не так. Мы обычные люди и, как все, работаем и влезаем в ипотеки, потому что хочется жить в своем жилье, а не снимать», — рассказывала Екатерина в интервью.
Рассчитать ипотеку в новостройке
Сергей Лазарев
Фото взято из социальных сетей Сергея Лазарева
Обожаемый многими певец Сергей Лазорев купил в ипотеку новый загородный дом площадью 400 кв. м.
В одном своих интервью он рассказал, что огромные заработки «звезд» — это иллюзия, ведь большая часть доходов затем уходит на продвижение, запись песен и работу в студии, съемку клипов и на другие важные статьи расходов любого профессионального артиста.
Найти и купить дом
Екатерина Варнава
Фото взято из социальных сетей Екатерины Варнавы
Еще одна знаменитость, которой хорошо знакомо слово «ипотека» — участница Comedy Woman Екатерина Варнава. Она купила в ипотеку квартиру за 34 млн рублей.
«Я долго к этому шла. Я долго, в принципе, шла к тому, чтобы накопить на квартиру. Мама и папа очень сильно переживали, что у меня нет своей жилплощади, вот именно личной», — поделилась она своими переживаниями в интервью. Квартиру она покупала вместе с возлюбленным, однако пара рассталась, и после этого Екатерина выплачивала ипотеку самостоятельно.
Выбрать квартиру в своем городе
Анна Седокова
Фото взято из социальных сетей Анны Седоковой
Певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала о том, что купила квартиру в Москве. Хорошая недвижимость в столице — дорогое удовольствие. Квартира стоила 58 млн рублей.
Но Анну это не обескуражило, а наоборот дало мощный стимул работать и зарабатывать больше: певица решила погасить ипотеку досрочно. «Как? Работать в 20 раз больше и качественнее, и считать лучше. Деньги любят, когда о них заботятся», — написала певица в своем аккаунте в социальной сети.