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Недвижимость
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5 заблуждений о поиске недвижимости на сайтах с объявлениями

Дата публикации: 14 мар 2019
5 заблуждений о поиске недвижимости на сайтах с объявлениями

Человек, покупающий квартиру впервые (или даже во второй или третий раз), имеет очень отдаленное представление об устройстве рынка недвижимости. Именно поэтому правило «открою базу и найду всё сам» здесь не работает.

Как именно заблуждается человек, возлагающий большие надежды на самостоятельный поиск идеальной квартиры? Рассказывает эксперт в сфере недвижимости Сергей Смирнов.

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Заблуждение №1: Здесь есть всё

Дело в том, что большинство порталов, представляющих собой базы данных о недвижимости, зарабатывают как раз на платном размещении объявлений о покупке, продаже и аренде.

Получается, вы видите не объекты недвижимости, а рекламные объявления. То есть, описания и фотографии квартир здесь очень отдаленно похожи на то, с чем вы столкнётесь в реальности.

А самое главное, на таких порталах можно обнаружить только те объявления, собственники которых ещё надеются продать недвижимость по завышенной цене, а потому все еще оплачивают свою рекламу. Самое выгодное предложение — то, которое уже ушло с порталов. А такое можно найти только в архивах рекламных объявлений.

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Заблуждение №2: Нужно просматривать только те объявления, в которых есть фото

Да, фотографии — важная составляющая объявлений. Но, руководствуясь этим принципом, большую часть действительно интересных объектов вы таким образом упустите. А всё очень просто — некоторая часть клиентов просто не хочет размещать фотографии своего жилья. Не из-за того, что всё в нём плохо и лучше не показывать, а по причине личной безопасности.

Заблуждение №3: Нужно искать квартиру только от собственника

Почему объявление от собственника — всегда самое дорогое и неадекватное по стоимости? Представим, что на сайте есть несколько объявлений о продаже квартир, находящихся в одном районе, и цена их варьируется от 4 до 5,5 миллионов рублей.

Собственник, который только собирается продавать жильё, при оценке своего объекта учтёт все эти объявления, в то время как в 70% случаев комиссионные агентов уже заложены в итоговую стоимость. Затем, после определения некой средней цены, собственник накинет сверху ещё «на торг» — эта сумма, как правило, примерно равна гонорару агента.

Таким образом, собственник выставит объект в рекламу по цене 5,3 миллиона рублей, и в этой цене которого автоматически заложены двойные комиссионные агента. Между тем, справедливая цена за его квартиру равна 4,8-5 миллионам.

Заблуждение №4: В объявлении я вижу все данные по объекту

Нет! Ключевую информацию вы как раз не видите. Вам неизвестно количество собственников. Вы не подозреваете о возможном скрытом конфликте желаний продавца (например, не всякий собственник, выставляющий свою квартиру на продажу, в принципе хочет её продать). Не понимаете, чем руководствуется владелец недвижимости, продавая её.

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Заблуждение №5: Чем больше отсмотрю объявлений, тем лучше

Имеет смысл смотреть объекты только в тех домах, которые вам известны. То есть, нужно оторваться от стула, дойти до этих домов, выяснить их качество и состояние, узнать, что там за соседи, а уже потом отслеживать объявления.

При попытке найти в паре сотен объявлений нужный вам объект вы обречены сидеть у компьютера 2-3 месяца.

Внимание, мнение автора может не совпадать с позицией редакции Домклик. 

Автор текста: Сергей Смирнов

Специалист по недвижимости, старший партнер Realtutor

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
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