5 преимуществ кредита под залог недвижимости
Кредит под залог недвижимости в Сбере — это кредит на любые цели. Без справок с работы и без справок о доходах. Об этих и других особенностях и преимуществах кредита под залог недвижимости расскажем в нашей статье.
1️⃣ Кредит на любые цели
При кредите под залог недвижимости вы можете использовать полученные деньги на всё, что хотите: образование детей, шопинг, путешествия, покупка нового автомобиля или новой квартиры. Документы, подтверждающие цель кредита, в банк приносить не надо.
2️⃣ Без справок о доходах
Для получения кредита под залог недвижимости нужны паспорт РФ и СНИЛС (зарплатным клиентам Сбера нужен только паспорт). Справки о доходах, справки с места работы о трудоустройстве, поручители и созаёмщики — всё это не нужно.
3️⃣ Большая сумма по низкой ставке
Сумма кредита на любые цели в Сбере — от 300 тысяч до 20 млн рублей. Срок кредита — до 20 лет. Ставка по кредиту под залог недвижимости в Сбере сейчас составляет от 10,2% годовых.
Как рассчитать кредит
Быстро рассчитать кредит в Сбере поможет ипотечный онлайн-калькулятор.
С его помощью можно рассчитать ежемесячные платежи и срок кредита, узнать ставку и скачать график платежей.
🏡 Рассчитать кредит на любые цели под залог недвижимости
4️⃣ Без первоначального взноса
Если вы захотите использовать полученный кредит под залог недвижимости и купить новое жильё, вам не нужен будет первоначальный взнос. Вы просто получаете деньги и покупаете новую квартиру, дом, землю или любую другую недвижимость.
5️⃣ Решение по кредиту за 1 день
Подать заявку можно онлайн на Домклик. Решение банка занимает от нескольких минут до нескольких дней: как правило, решение приходит в день обращения. После одобрения заявки — всего один визит в ближайший офис банка для подписания документов.