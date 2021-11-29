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Недвижимость
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5 преимуществ кредита под залог недвижимости

Дата публикации: 29 нояб 2021
5 преимуществ кредита под залог недвижимости
Содержание

Кредит под залог недвижимости в Сбере — это кредит на любые цели. Без справок с работы и без справок о доходах. Об этих и других особенностях и преимуществах кредита под залог недвижимости расскажем в нашей статье.

1️⃣ Кредит на любые цели

При кредите под залог недвижимости вы можете использовать полученные деньги на всё, что хотите: образование детей, шопинг, путешествия, покупка нового автомобиля или новой квартиры. Документы, подтверждающие цель кредита, в банк приносить не надо.

2️⃣ Без справок о доходах

Для получения кредита под залог недвижимости нужны паспорт РФ и СНИЛС (зарплатным клиентам Сбера нужен только паспорт). Справки о доходах, справки с места работы о трудоустройстве, поручители и созаёмщики — всё это не нужно.

3️⃣ Большая сумма по низкой ставке

Сумма кредита на любые цели в Сбере — от 300 тысяч до 20 млн рублей. Срок кредита — до 20 лет. Ставка по кредиту под залог недвижимости в Сбере сейчас составляет от 10,2% годовых.

Как рассчитать кредит

Быстро рассчитать кредит в Сбере поможет ипотечный онлайн-калькулятор.

С его помощью можно рассчитать ежемесячные платежи и срок кредита, узнать ставку и скачать график платежей.

🏡 Рассчитать кредит на любые цели под залог недвижимости

4️⃣ Без первоначального взноса

Если вы захотите использовать полученный кредит под залог недвижимости и купить новое жильё, вам не нужен будет первоначальный взнос. Вы просто получаете деньги и покупаете новую квартиру, дом, землю или любую другую недвижимость.

5️⃣ Решение по кредиту за 1 день 

Подать заявку можно онлайн на Домклик. Решение банка занимает от нескольких минут до нескольких дней: как правило, решение приходит в день обращения. После одобрения заявки — всего один визит в ближайший офис банка для подписания документов.

🚀 Вперёд к кредиту без справок и поручителей

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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