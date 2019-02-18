4 совета от профессионалов тем, кто хочет быстро и выгодно продать квартиру
1. Пусть скидка работает на вас
Все любят скидки. Вспомните, сколько раз вы принимали решение о покупке только потому, что на ценнике было заветное слово «акция».
Используйте магию скидок в своих интересах. Заложите в цену небольшой дисконт 1-3% от стоимости квартиры. И смело обещайте скидку понравившимся покупателям. Вероятность сделки сразу вырастет. Но помните, что при этом ваша цена не должна быть слишком высокой.
2. Поставьте себя на место покупателя
Вот квартира за 3,5 миллиона. А вот за 3 миллиона в этом же доме с такой же площадью, но с ремонтом чуть-чуть похуже. Какую выберете? Вот и мы о том же.
Ремонт, конечно, хорошо. Но решающую роль играет расположение и площадь. А обустроить квартиру можно, как хочется, на сэкономленные деньги. Сравнение с похожим дорогим вариантом только помогает принять решение в пользу дешевого.
3. Определите свою ценовую категорию
Профессиональные риелторы советуют продавцам при определении цены своей квартиры отбросить самые дорогие и дешевые варианты среди похожих квартир. Оставшиеся разделить на три равных диапазона: низкая, средняя и высокая цена. И своё предложение выставить в первой трети. 60% покупателей будут искать недвижимость именно там.
Средний диапазон выберут 30% покупателей. А верхний — 10%. При этом стоит помнить, что сейчас в России на 10 квартир примерно 1 покупатель. То есть вероятность сделки в среднем и верхнем диапазонах совсем невелика.
Возможно, в вашей квартире действительно очень хороший ремонт, дорогая мебель, которую вы хотите оставить, или уникальная планировка. Тогда стоит попробовать продать ее в среднем или верхнем ценовом диапазоне. Но будьте готовы ждать покупателя несколько месяцев.
Если квартира в это время будет свободна — сдайте ее в аренду. Поставьте привлекательную цену и не забудьте указать, что квартира выставлена на продажу. И что иногда там будут проходить показы.
4. Подготовьтесь к тому, что вашу цену захотят снизить
Если вы продаете квартиру без риелтора, то переговоры о цене придется вести самому. Вы уже согласились на скидку, но покупатель продолжает снижать цену? Важно не сдавать свои позиции, чтобы потом не пожалеть.
Обоснуйте цену. Еще раз расскажите покупателю все преимущества, в том числе неочевидные и небольшие. Например, недавно вы поменяли всю сантехнику. Или соседи снизу замечательные люди. Их родственники держат хозяйство в деревне, поэтому у них можно купить свежайший творог и сметану.
Отработайте возражения. Если покупатель просит скидку, потому что ему что-то не нравится, используйте его аргументы в свою пользу. Например, окна во двор — это не темнота и плохой вид, а тишина в доме и возможность следить за ребенком на детской площадке.
Обеспечьте себя свободой выбора. Лучше поставить цену чуть ниже и потом твердо стоять на своем, зная, что желающих купить много. Чем завысить и самому бороться за каждого покупателя, давая скидку.