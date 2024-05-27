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Страхование

Зачем нужно страхование жизни и недвижимости при ипотеке: обязательно ли оформлять полисы. Что будет, если не продлить полис страхования по ипотеке. Как загрузить страховой полис на Домклик.

Содержание

Страхование жизни и недвижимости
Страхование залога является обязательным, а страхование жизни даёт скидку на ставку -1%.
Как предоставить страховой полис в банк
Загрузите страховой полис и квитанцию об оплате по ссылке в статье и нажмите кнопку «Отправить».
Что будет, если не предоставить полис страхования
Банк начисляет неустойку (штраф, пени) на остаток по кредиту.
Что делать при наступлении страхового случая
Заполните заявление, соберите документы и отправьте их в страховую компанию.
Вы загрузили полис, а ставка не изменилась
Ставка по ипотеке снизится на 1% после следующей платёжной даты.
Где найти оформленный полис
Инструкция, где найти оформленный полис страхования в личном кабинете Домклик.
Как продлить Домклик Плюс
Благодаря пакету «Домклик Плюс» можно снизить ставку по ипотеке на 1%. Рассказываем, как его продлить и сохранить пониженную ставку по кредиту.
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