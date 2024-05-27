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Содержание
Вам одобрили ипотеку СберБанка: что дальше
Внесение изменений в заявку
Как изменить условия после одобрения ипотеки
Как изменить состав заёмщиков в договоре
Как отказаться от заявки на ипотеку
Как отказаться от выбранной квартиры
Поиск недвижимости
Как найти и купить недвижимость на Домклик
Сроки на поиск недвижимости
Как получить скидку 0,6% на ипотеку
Как получить скидку 0,3% на ипотеку
Подробнее о скидках 0,3% и 0,6%
Одобрение недвижимости
Процесс одобрения
Требования к недвижимости
Как покупателю и продавцу загрузить документы по недвижимости
Как получить одобрение недвижимости
Тест: какие нужны документы на недвижимость
Где взять документы
Отчёт об оценке недвижимости
Сколько ждать одобрения
Как ускорить рассмотрение недвижимости
Как банк проверяет недвижимость
Зачем нужна юридическая проверка
Документы-основания на право собственности
Первоначальный взнос, аванс и задаток
Первоначальный взнос по ипотеке Сбера
Аванс или задаток
Участники сделки
Как пригласить участника в сделку на Домклик
Всё о созаёмщиках
Как продавцу присоединиться к сделке
Кто такие поручители
Обязательно ли один из супругов должен быть созаёмщиком
Брачный договор при оформлении ипотеки
Сделки между родственниками
Как исключить риелтора из сделки
Документы и расчёты
Документы
Документы основного заёмщика и созаёмщика
Документы на недвижимость
Как загрузить документы
Справка о доходах
Первоначальный взнос
Как передать первоначальный взнос продавцу
Как провести расчёты
Безопасные расчёты
Аванс или задаток: как оформить предоплату
Сделки с особенностями
Как продать ипотечную квартиру
Недвижимость в залоге другого банка
Недвижимость в залоге Сбера
Сделки между родственниками
Межрегиональные сделки
Недвижимость в общежитиях и коммуналках
Сделки с нотариальной доверенностью
Требования банка к нотариальным документам
Дополнительные услуги
Страхование жизни и недвижимости
Электронная регистрация
Что такое электронная регистрация
Подготовка к сделке с электронной регистрацией
Сроки электронной регистрации
Электронная подпись
Как проверить УКЭП
Регистрация прошла, а деньги не поступили
Как ознакомиться с содержимым документов
Инструкция для собственников
Отчёт об оценке недвижимости
Безопасные расчёты
Зачем нужна юридическая проверка
Как вернуть средства за услуги
Запись на сделку
Как найти и купить недвижимость на Домклик
Инструкция по использованию поиска на сайте.
Сроки на поиск недвижимости
На поиск, предоставление документов и одобрение недвижимости у вас есть 90 дней.
Как получить скидку 0,6% на ипотеку
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Ответы на популярные вопросы о скидке на ипотеку при покупке недвижимости на Домклик.
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