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Поиск недвижимости

Содержание

Как найти и купить недвижимость на Домклик
Инструкция по использованию поиска на сайте.
Сроки на поиск недвижимости
На поиск, предоставление документов и одобрение недвижимости у вас есть 90 дней.
Как получить скидку 0,6% на ипотеку
Примените в поиске фильтр «Скидка на ставку 0,6%».
Как получить скидку 0,3% на ипотеку
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Ответы на популярные вопросы о скидке на ипотеку при покупке недвижимости на Домклик.
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