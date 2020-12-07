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СберБанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовых

Дата публикации: 07 дек 2020
СберБанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовых

❗️Прием заявок по программе «Сельская ипотека» завершен 

СберБанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека». Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых.

По программе можно приобрести жилье, расположенное на сельских территориях России:

  • на вторичном рынке — у физического или юридического лица по договору купли-продажи;
  • на первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Максимальная сумма кредита:

  • для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей;
  • для остальных регионов России — 3 млн рублей.

Максимальный срок кредита — 25 лет. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости.

«Мы видим огромный спрос на сельскую ипотеку. Когда мы запустили программу в мае этого года, выделенный Минсельхозом для банка годовой лимит в 97 млн рублей был принят за 8 часов. Затем мы возобновили прием заявок в августе — и за 2 дня исчерпали дополнительный лимит. 

Мы рады снова предложить нашим клиентам эту программу. По предварительной оценке, лимит на новые заявки составит 585 млн рублей и позволит большему числу россиян приобрести жилье по льготной ставке от 2,7% годовых» — Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик». 

Оформить «Сельскую ипотеку» и найти жилье можно онлайн на DomClick.ru. Подать заявку по льготной программе можно до 31 декабря 2022 года.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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